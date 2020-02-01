В Станице Луганской замечена бронетехника
ВСУ разметили бронетехнику в жилом частном секторе Станицы Луганской.
Об этом сообщили в пресс-службе НМ .
«В зоне ответственности 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Станица Луганская размещены два бронетранспортера», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 21:57 79
Об этом сообщили в пресс-службе НМ .
«В зоне ответственности 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Станица Луганская размещены два бронетранспортера», — говорится в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 21:57 79
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