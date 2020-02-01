Участники В«нормандской четверкиВ» решили обойтись тройкой и не позвали Украины

Представители ФРГ, Франции и Российской Федерации в ходе Мюнхенской конференции намерены собраться для проведения саммита «Нормандской четверки». При этом, проведение мероприятия планируется в урезанном формате без участия представителя от Украины.Учитывая то, что дипломатами уже проводятся работы по подготовке мероприятия, министры государств-членов «Нормандской четверки» твердо уверены в своем решении обсуждать проблемные вопросы без участия украинской стороны.Глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко подтвердил отсутствие приглашения на указанную встречу.В то же время, он считает, что ничего страшного в этой ситуации нет, хотя отсутствие приглашения на данную встречу свидетельствует о полном провале украинской внешней политики, за которую в ответственности он лично, а также глава государства Владимир Зеленский.Пытаясь оправдаться, Пристайко заявил, что приоритетной является встреча, которая запланирована на апрель. Он добавил, что делегация от Украины все же приедет в ФРГ, где примет участие в переговорном процессе между пятью государствами, чьи граждане погибли при крушении рейса PS752 МАУ в Иране.Напомним, предыдущий саммит в «нормандском» формате на уровне лидеров оказался не самым удачным для Украины. Так, единственным достижением Зеленского на встречи можно считать договоренность, предусматривающую обмен пленными. Украинской стороне удалось подписать газовый контракт, но с большими потерями для себя. Кроме этого, Российской Федерации удалось получить возможность для оказания давления на Киев, для выполнения других договоренностей.Игорь Поляко