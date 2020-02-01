Человек в афганской форме расстрелял военных США из пулемета

«Мы все еще собираем информацию, причины и мотив нападения на данный момент неизвестны», – заявил он.

СМИ сообщают, что американские военные погибли в результате перестрелки с военнослужащими Афганистана. Военные США в Афганистане подтвердили, что по американцам открыл огонь человек в афганской форме.New York Times со ссылкой на афганских и американских чиновников пишет, что перестрелка между афганскими и американскими солдатами в субботу привела к гибели военных с обеих сторон. Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар во время совместной операции.Reuters передает, что в службах безопасности Афганистана заявили о столкновении между американскими и афганскими силами. Однако другой чиновник сказал, что пока нет информации о том, было ли это нападение боевиков или столкновение между военными США и Афганистана.Подчеркивается, что прежде в Афганистане часто происходили «инсайдерские» атаки террористов, внедренных в ряды афганских сил безопасности, но в последнее время их число сократилось.Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения. Как заявил Леггетт, «согласно сообщениям, человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана», передает ТАСС.В январе сообщалось, что при подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США.