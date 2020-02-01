Меркель начала репрессии

«Поздравляю Кеммерлих! Удачи в этом нелёгком деле на благо свободного государства Тюрингия!»

«В разговоре канцлер Меркель сказала мне, что я больше не могу быть уполномоченным федерального правительства по новым землям. Следуя предложению, я попросил освобождения».

«Выходит, что демократия в понимании Меркель, это когда голосуют до тех пор, пока результаты голосования не будут её устраивать. Зачем тогда вообще устраивать весь этот цирк? Можно сразу объявить, что её кандидат Рамелов получил 99% голосов. А Кеммерих запомнится в истории как политик-неудачник, просидевший в кресле премьер-министра всего один день и вылетевший оттуда после гневного окрика Меркель.», — прокомментировал Шмидт.

В Германии начались политические репрессии, вызванные грандиозным скандалом в земле Тюрингия. 8 февраля, канцлер Ангела Меркель отстранила от должности восточного комиссара федерального правительства Кристиана Хирте только за то, что он поздравил в «Твиттере» нового премьера Тюрингии Томаса Кеммериха, избранного благодаря поддержке оппозиционной «Альтернативы для Германии».Выборы главы правительства Тюрингии рискуют стать главным скандалом 2020 года в Германии. Впервые системные партии ФРГ потерпели оглушительное поражение, а право-консервативная «Альтернатива для Германии» показала реальную политическую силу.В двух словах история скандала такова: несколько дней назад новым премьером Тюрингия был избран экс-депутат бундестага Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП). Кеммерих получил в ландтаге 45 голосов — всего на один больше, чем его соперник, действующий на тот момент премьер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии. Политический фарс состоит в том, что осенью 2019 года на земельных выборах в Тюрингии победила именно Левая партия, набрав 31% голосов, а СвДП поддержали только 5% избирателей. Сегодня же Кеммириха поддержали не только «Альтернатива для Германии», но и христианские демократы (партия Меркель!), которые понимали, что коалиция с Левыми поставит на них крест в Тюрингии, и все консервативные избиратели перейдут к «Альтернативе».И вот найден первый козёл отпущения — восточный комиссар правительства ФРГ Кристиан Хирт от Христанско-демократического союза (ХДС), который отправлен в отставку за «твит». Дело в том, что Хирт позволил себе поздравить нового тюрингского премьера. Комиссар написал в микроблоге пару дней назад:Сегодня же он сообщил в «Твиттере»:EADaily дополняет, что новоявленный премьер-министр Тюрингии Томас Кеммерих накануне заявил, что также сложит свои полномочия. По мнению главы российских немцев за партию «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта, налицо — «антидемократическая вакханалия по саботажу результатов демократических выборов».источник