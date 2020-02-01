От санкций США В«РоснефтьВ» спасет народ Америки

Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.В Госдепе США подтвердили, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против «Роснефти». Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, в России «скоро узнают», что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не остается безнаказанной.О возможности таких мер заявил также помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. «Мы рассмотрим это очень внимательно в течение следующих нескольких недель… Соединенные Штаты, скорее всего, в ближайшее время примут меры по этому вопросу», – ответил господин О’Брайен на вопрос, намерен ли Белый дом принять меры против «Роснефти» за ее сотрудничество с Венесуэлой.О том, что США намерены принять новые «весьма болезненные» меры в отношении правительства Венесуэлы и под новые санкции может попасть и «Роснефть», сообщил на днях ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.По данным источника Bloomberg, американские чиновники пока еще обдумывают, накладывать ли на «Роснефть» санкции за ее деятельность в Венесуэле, потому что опасаются, что это «может вызвать хаос на мировых рынках нефти». В частности, в минфине США боятся, что санкции против «Роснефти» могут повысить цены на нефть.Вашингтон еще в прошлом году грозил «Роснефти» санкциями, однако до дела так и не доходило. Однако в 2020 предвыборном году на кону стоят более высокие ставки. В США уже раздумывают о прямых санкциях против российского Газпрома, а также его европейских партнеров и вообще против всех покупателей газа в ЕС. На этом фоне могут ударить и по «Роснефти», что рикошетом отразится и на ЕС, и на Китае, которые являются главными потребителями российской нефти.Единственное, что, видимо, пока действительно останавливает Вашингтон от прямого удара против «Роснефти», – это интересы американских автомобилистов.Для начала стоит представить, какие санкции могут грозить «Роснефти». В самом жестком варианте это, по сути, иранский вариант санкций, когда США запрещают кому-либо покупать нефть от «Роснефти». «Это может быть запрет на финансовые транзакции компании и поставку товаров и услуг «Роснефти». Здесь, по сути, не может быть мягкого сценария. Если вводятся ограничения против такой компании, как «Роснефть», то последствия будут носить глобальный характер. Все-таки это одна из крупнейших мировых добывающих и нефтеэкспортирующих компаний, тесно сотрудничающая с различными международными компаниями», – говорит заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.В прошлом году в России было добыто всего 560 млн тонн нефти и газового конденсата, и «Роснефть» обеспечила почти 40% добычи (218 млн тонн).Однако прямой удар по «Роснефти» приведет к достаточно ощутимым последствиям не только для России, но и для мировых рынков нефти и нефтепродуктов. А вот резкого роста цен на нефть Дональду Трампу как раз не надо. Этого в администрации президента боятся как огня.Казалось бы, наоборот, дорогая нефть поддержит американских производителей сланцевой нефти, которые смогут нарастить добычу и занять освободившееся от «Роснефти» место на мировом рынке. Однако в США нефтяные компании, во-первых, частные, а не государственные, и экспорт нефти все-таки не является главным источником доходов раздутого американского бюджета. Американская экономика живет в большей степени за счет долгов, то есть за счет денег других стран, которые с большой охотой хранят свои деньги в американских госбумагах.Тем более что цена на нефть свыше 50 долларов за баррель – это вполне достаточный уровень для поддерживания уровня рентабельности добычи сланцевой нефти в США, а сейчас именно такой уровень нефтяных цен, поэтому особой необходимости в их росте у американских нефтяников нет, замечает Белогорьев.Для США как государства куда важнее держать внутренние цены на бензин и нефтепродукты невысокими. А в США они напрямую коррелируют с мировыми ценами на нефть, в отличие от России, ЕС и даже Китая, потому что и в сырье, и в цене на бензин здесь невелика доля налога, отмечает эксперт ИЭФ.«Одно из главных обещаний Дональда Трампа, да и всех кандидатов в президенты – обещание низких цен на бензин. Для американских политиков важно сдерживание цен на моторное топливо всегда, и не только в предвыборный год. Потому что США – одна из самых автомобилизированных стран в мире, и автомобиль – это не роскошь, а необходимая часть почти любой американской семьи», – поясняет Белогорьев.«Дональду Трампу сейчас крайне невыгоден рост цен на нефть. Отчасти ему помог коронавирус, по крайней мере на один–два месяца. Но это краткосрочная победа. А вот санкции против одной из ведущих нефтяных компаний – «Роснефти» – могут создать серьезную проблему в виде резкого роста нефтяных котировок и удорожания моторного топлива внутри страны», – добавляет собеседник.Ко всему прочему, прямые санкции против одной из ключевых компаний для российской экономики, безусловно, приведут к резкой эскалации отношений с Россией.«Это будет означать переход к более жесткому противостоянию, которое не имеет ничего общего с тем, что было ранее, если не считать историю с Олегом Дерипаской. Сейчас санкции носят либо символический характер, либо касаются отдельных проектов или отдельных лиц. Но они не затрагивают российский нефтегазовый экспорт», – говорит эксперт Института энергетики и финансов.Так, в 2015 году были введены санкции в отношении Южно-Киринского месторождения Газпрома в Охотском море по «прекрасной» причине: «потому что сообщалось, что оно содержит существенные запасы нефти». Под удар попало стратегическое сотрудничество Газпрома с англо-голландской нефтегазовой компанией Shell. Есть санкции в отношении отдельных лиц, в том числе и главы Роснефти Игоря Сечина. Но прямых санкций против самой российской компании до сих пор не было.Имеются также секторальные санкции, которые отрезали Россию от возможности начать добывать нефть на трудноизвлекаемых месторождениях, в том числе в Арктике в сотрудничестве с иностранными компаниями, у которых есть опыт и наработки по такой добыче. России придется начинать эту работу с нуля, что намного сложней и затратней и вряд ли возможно в ближайшей перспективе.В России пока не верят, что Вашингтон рискнет пойти на прямые санкции против «Роснефти». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «уже привыкла» к угрозам Вашингтона ввести санкции за сотрудничество с венесуэльскими властями.«Упомянутые вами заявления американской стороны – не что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей», – считает секретарь СБ России Николай Патрушев.«В США предвыборный год, и Трампу надо показать какие-нибудь успехи по смене политического режима в Венесуэле, а их пока нет. Поэтому какое-то давление на Россию в Венесуэле, на мой взгляд, будет оказано. Другое дело, что введение прямых санкции против «Роснефти» – маловероятный сценарий. Более реалистичный – это введение санкций против ее дочерних компаний, которые непосредственно связаны с добычей нефти в Венесуэле», – считает Алексей Белогорьев.Вашингтон продолжает обвинять российские компании, в том числе Роснефть, в продолжении сотрудничества с Венесуэлой и получении недружественным США правительством Мадуро денег от экспорта нефти.В этом плане удивляет лицемерие Вашингтона. С одной стороны, США не позволяют российским и китайским компаниям работать с Венесуэлой. А с другой, раз за разом продлевают на три месяца лицензии американским компаниям для работы на территории Венесуэлы. Так, буквально 17 января США в очередной раз продлили лицензии Chevron и нефтесервисным компаниям Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford для продолжения совместной работы с венесуэльской PDVSA. США объясняют это тем, что американским компаниям надо отбивать вложенные инвестиции.Но когда речь идет о том, что Китаю и России тоже хотелось бы вернуть вложенные в Венесуэлу инвестиции, США это не волнует. Взять в стране, кроме нефти, собственно, нечего. Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) закупала венесуэльскую нефть и нефтепродукты в счет погашения миллиардов долларов, которые Китай одолжил Венесуэле. Однако из-за санкций США в отношении Венесуэлы, введенных в январе 2019 года, CNPC вынуждена была отказаться от закупок. В итоге экспорт нефти из Венесуэлы упал на треть.Ситуация с санкциями США против Венесуэлы привела к любопытным последствиям: венесуэльскую нефть на американском рынке заместила в том числе российская нефть.Венесуэла была одним из крупнейших поставщиков нефти на рынок США вплоть до прошлого года, когда были введены санкции, запрещающие закупку венесуэльской нефти. Отдельные нефтеперерабатывающие заводы в США технологически заточены под переработку нефти тяжелых сортов, к которой относится и венесуэльская.«В прошлом году была выстроена другая схема поставок, в том числе за счет резкого увеличения импорта из России, и «Роснефть» теперь занимает большую долю импорта нефти в США», – говорит отраслевой эксперт.В 2019 году Россия поставила на американский рынок 40 млн баррелей нефти (без данных за декабрь), став вторым после Канады поставщиком нефти и нефтепродуктов в США. На третьем и четвертом местах – Мексика и Саудовская Аравия. И в этом году объемы поставок из России в США могут серьезно вырасти, считает Белогорьев.Ольга Самофалова