За последние двое суток из снежных заносов извлечены 9 единиц автотранспорта и 24 человека



«В результате неблагоприятных погодных условий (за сутки с 7 по 8 февраля) сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено шесть автотранспортных средств, в которых находилось 11 человек. Произведён распил двух упавших деревьев», — говорится в сообщении.

А накануне, спасатели освободили из снежных заносов 13 человек и несколько автотранспортных средств. В частности, в поселке городского типа Федоровка, входящем в состав Красного Луча, «дежурный караул пожарно-спасательной части № 13, используя буксировочный трос, извлек из снежных перемётов автомобиль скорой помощи, спешивший на вызов к больному».

«Внутри находились водитель, фельдшер и медсестра. Машину отбуксировали на удовлетворительный для движения участок дороги», — уточнили в МЧС.

В Алчевске на улице Сарматской освободили застрявший в снегу автобус «Эталон», в котором находилось девять человек.

В Свердловском районе на международном автомобильном пункте пропуска «Червонопартизанск» из заноса извлекли фуру с водителем.

«В Брянке на улице Кубинской и в Ровеньках на улице Ленина распиливали и убирали деревья, упавшие на дорогу; в Лутугинском районе в поселке городского типа Белореченский убрали дерево, рухнувшее на жилой дом; в Луганске в квартале 50 лет Октября спилили аварийные ветки деревьев, не выдержавших снежного груза», — добавили в пресс-службе.

В МЧС также проинформировали, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 7 февраля произошло аварийное отключение линии 10 кВт в Свердловском районе, без электроэнергии остались 1048 абонентов в селах Новоборовицы, Астахово, Зеленополье, Карпово-Крепенское.

«По состоянию на 6.00 8 февраля без электроснабжения оставалисьЗа 505 абонентов села Новоборовицы», — отметили в ведомстве. Происшествия - Сегодня, 11:19 14 Спасатели за прошлые сутки извлекли из снежных заносов шесть автотранспортных средств, в которых находились 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.«В результате неблагоприятных погодных условий (за сутки с 7 по 8 февраля) сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено шесть автотранспортных средств, в которых находилось 11 человек. Произведён распил двух упавших деревьев», — говорится в сообщении.А накануне, спасатели освободили из снежных заносов 13 человек и несколько автотранспортных средств. В частности, в поселке городского типа Федоровка, входящем в состав Красного Луча, «дежурный караул пожарно-спасательной части № 13, используя буксировочный трос, извлек из снежных перемётов автомобиль скорой помощи, спешивший на вызов к больному».«Внутри находились водитель, фельдшер и медсестра. Машину отбуксировали на удовлетворительный для движения участок дороги», — уточнили в МЧС.В Алчевске на улице Сарматской освободили застрявший в снегу автобус «Эталон», в котором находилось девять человек.В Свердловском районе на международном автомобильном пункте пропуска «Червонопартизанск» из заноса извлекли фуру с водителем.«В Брянке на улице Кубинской и в Ровеньках на улице Ленина распиливали и убирали деревья, упавшие на дорогу; в Лутугинском районе в поселке городского типа Белореченский убрали дерево, рухнувшее на жилой дом; в Луганске в квартале 50 лет Октября спилили аварийные ветки деревьев, не выдержавших снежного груза», — добавили в пресс-службе.В МЧС также проинформировали, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 7 февраля произошло аварийное отключение линии 10 кВт в Свердловском районе, без электроэнергии остались 1048 абонентов в селах Новоборовицы, Астахово, Зеленополье, Карпово-Крепенское.«По состоянию на 6.00 8 февраля без электроснабжения оставалисьЗа 505 абонентов села Новоборовицы», — отметили в ведомстве. Происшествия - Сегодня, 11:19 14

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