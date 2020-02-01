В Алчевске родители организовали рейд по проверке качества питания в детском саду. ФОТО



Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города.

«В Алчевске стартовала акция «Родительский контроль», в рамках которой рабочие группы из числа родителей, входящих в Советы по питанию, будут осуществлять контроль в образовательных учреждениях нашего города за качеством поставляемой продукции для организации питания обучающихся; соблюдением условий и сроков хранения продуктов питания; качеством приготовленных блюд; соблюдением санитарно-гигиенических требований», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что «родительская общественность, члены рабочих групп, активно включились в работу по контролю питания, у них есть возможность самостоятельно оценить рацион и качество представленных в образовательных учреждениях блюд».

Первыми результатами работы поделились участники рабочей группы «Родительский контроль» дошкольного образовательного учреждения № 39 «Аленка».

«Мы ознакомились с работой пищеблока нашего дошкольного учреждения. Оценили санитарное состояние, присутствовали при выдаче приготовленных блюд. Проконтролировали, как работают холодильники, ознакомились с наличием и состоянием кухонного инвентаря, просмотрели сопроводительные документы на поступившую продукцию. Нас интересовал вопрос сроков годности молочной и мясной продукции, состояние и условия хранения продуктов. Претензий нет», — рассказала Наталья Царевская.

«По итогам проверки хочется отметить, что организация питания в нашем дошкольном учреждении на хорошем уровне и теперь мы убедились, что наши дети питаются здоровой и полезной пищей, приготовленной в чистой кухне профессионалами своего дела. И хотим сказать огромное спасибо всем работникам нашего любимого детского сада за заботу о ребятах», — подытожила Наталья Хижевская.

Как отметили в горадминистраци, в ближайшее время комиссия по проверке качества питания в учебных заведениях посетят и другие образовательные учреждения города.

Удобный город - Сегодня, 11:46 23 Акция «Родительский контроль» по проверке качества питания в учреждениях образования началась в Алчевске.Об этом сообщили в управлении информационной политики администрации города.«В Алчевске стартовала акция «Родительский контроль», в рамках которой рабочие группы из числа родителей, входящих в Советы по питанию, будут осуществлять контроль в образовательных учреждениях нашего города за качеством поставляемой продукции для организации питания обучающихся; соблюдением условий и сроков хранения продуктов питания; качеством приготовленных блюд; соблюдением санитарно-гигиенических требований», — говорится в сообщении.В мэрии отметили, что «родительская общественность, члены рабочих групп, активно включились в работу по контролю питания, у них есть возможность самостоятельно оценить рацион и качество представленных в образовательных учреждениях блюд».Первыми результатами работы поделились участники рабочей группы «Родительский контроль» дошкольного образовательного учреждения № 39 «Аленка».«Мы ознакомились с работой пищеблока нашего дошкольного учреждения. Оценили санитарное состояние, присутствовали при выдаче приготовленных блюд. Проконтролировали, как работают холодильники, ознакомились с наличием и состоянием кухонного инвентаря, просмотрели сопроводительные документы на поступившую продукцию. Нас интересовал вопрос сроков годности молочной и мясной продукции, состояние и условия хранения продуктов. Претензий нет», — рассказала Наталья Царевская.«По итогам проверки хочется отметить, что организация питания в нашем дошкольном учреждении на хорошем уровне и теперь мы убедились, что наши дети питаются здоровой и полезной пищей, приготовленной в чистой кухне профессионалами своего дела. И хотим сказать огромное спасибо всем работникам нашего любимого детского сада за заботу о ребятах», — подытожила Наталья Хижевская.Как отметили в горадминистраци, в ближайшее время комиссия по проверке качества питания в учебных заведениях посетят и другие образовательные учреждения города. Удобный город - Сегодня, 11:46 23

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