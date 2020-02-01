НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Токсичные головорезы, дискредитация СЦКК и "смотрящие" за грабителями

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Боевики вооружённых формирований Украины осуществили пять обстрелов нашей территории, применив запрещенную Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, 120-мм минометы, вооружение БМП, АГС, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое стрелковое оружие. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 247 раз; 14 защитников Республики погибли, 9 получили ранения. Среди мирного населения ранения получили 7 человек, повреждены 14 объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов повреждения и разрушения получили 18 жилых домовладений.УТИЛИЗАЦИЯ ГОЛОВОРЕЗОВНа этой неделе вновь отличился неоднозначными заявлениями заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос. Помимо стандартных мантр о российской агрессии и мечтах Москвы о захвате всей Украины он заявил о том, что не видит смысла в разведении сил по всей линии соприкосновения, в очередной раз подтвердив мнение жителей Донбасса о недоговороспособности нынешней украинской власти и ложности слов Зеленского о приверженности Минским соглашениям.Также бывший командир полка спецназа абсолютно не стесняясь рассказал о подготовке на подконтрольных Киеву территориях Луганщины и Донетчины так называемых подпольщиков. Догадаться о том, для выполнения каких задач их тренируют, не сложно, примеров действий таких групп масса.Но самым резонансным стало заявление Кривоноса по поводу создания украинских ЧВК. Многие обратили внимание не на сам факт их создания, поскольку они де-факто и так полулегально существуют, а кого и почему планируется туда набирать. Замсекретаря СНБО заявил, что частные военные компании позволят решить проблему с трудоустройством "токсичных и непредсказуемых" бывших военных. Он признал, что на Украине "десятки тысяч людей", которые "вернулись с фронта, но в мирной жизни они оказались никому не нужны". А ЧВК в таких условиях - "это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства".Идея из неуравновешенных и непредсказуемых так называемых ветеранов "АТО" и "ООС" создать военизированные подразделения и на законных основаниях дать им в руки оружие, мягко говоря, не лучшая. Но это Украина, а там можно ждать чего угодно.Есть еще одна версия подобной инициативы, и она куда более рациональна и правдоподобна, если сопоставить факты. Создание подразделений самых настоящих головорезов может решить массу проблем на Украине. Данные военизированные структуры, лишенные моральных принципов, с успехом можно использовать при зачистке мирного населения Донбасса в случае принятия решения о силовом захвате наших территорий. Подобные отморозки из добробатов уже доказали свою эффективность, убивая женщин, стариков и детей. Также не стоит переживать об огромных потерях штурмовых групп: чем больше потери, тем меньше проблем потом будет у украинской полиции. То, что это отбросы общества, однозначно подтвердил и сам Кривонос, ведь слова о "токсичных и непредсказуемых" явно свидетельствуют о подготовке программы утилизации отходов.ДИСКРЕДИТАЦИЯ СЦККУкраинские СМИ на этой неделе вновь попытались поднять тему "незаконности" деятельности представителей Народных Республик в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК). При этом ссылались так называемые журналисты на ежедневный отчет СММ ОБСЕ. Так ли это на самом деле, и для чего ведется плановая работа по дискредитации СЦКК?При изучении первоисточника можно увидеть, что в отчетах ОБСЕ действительно есть упоминания представителей ЛНР в СЦКК, но нет ни одного слова о том, что их деятельность незаконна. Если бы действительно были нарушения, то это было обязательно отражено в отчете. Следовательно, все заявления о нарушениях не соответствуют действительности. Более того, компетентные люди знают, что наши представители действуют согласно договоренностям, достигнутым в белорусской столице, и являются неотъемлемой частью Минского процесса.Когда СЦКК только образовывался, в него входили представители России, Украины, ЛНР и ДНР. В 2017 году после вывода российских представителей, работу которых украинская сторона сделала практически невозможной, в совместном Центре остались представители только Украины и Народных Республик. Все делопроизводство и функциональные обязанности остались прежними. По сей день СЦКК ведет работу, направленную на урегулирование конфликта. Без Центра было бы невозможно решение ряда вопросов, в том числе тех, в которых заинтересована сама Украина. Это и пресечение нарушений прекращения огня, эвакуация тел погибших украинских военнослужащих, возвращение пленных, проведение ремонтных работ на подконтрольной Украине территории, разминирование, разведение сил и средств, координация действий по другим многочисленным вопросам. Работа в Минске подгруппы по безопасности вообще была бы невозможна без СЦКК.На сегодняшний день Порошенко и Зеленский на публике показывают себя как ярые оппоненты, но уже всем стало понятно, что у них есть и общие интересы – продолжение военного конфликта в Донбассе. Дискредитация СЦКК расшатывает и дестабилизирует обстановку, препятствует работе, направленной на урегулирование конфликта.Так называемым украинским журналистам, которые потакают своим хозяевам, нужно быть поаккуратнее со своими материалами, ведь публикуя такого рода фейки, они становятся пособниками преступлений украинского правительства. Также от их действий могут пострадать и украинские граждане.ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬТри года назад, 4 февраля 2017-го, в Луганске украинские террористы подорвали машину, в которой находился начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Владимирович Анащенко, он погиб на месте. То, что это был именно террористический акт, направленный на запугивание мирного населения, было доказано судом и не отрицалась украинской стороной. Но какая реакция последовала на такие действия украинских спецслужб со стороны мирового сообщества? Ведь практически все международные правовые организации декларируют борьбу с терроризмом в качестве одной из основных своих задач. Вопрос, как говорится, риторический, и ответ на него очевиден.Безнаказанность порождает вседозволенность, поэтому неосуждение таких действий украинской власти уже привело к тому, что Украина стала террористическим государством. Более того, в "незалэжной" подобного рода деяния воспринимаются как проявление патриотизма. Так, в годовщину трагических событий украинский "журналист" Юрий Бутусов напомнил "патриотам" о "подвиге украинских солдат", которые взорвали машину в жилом районе города.С начала конфликта прошло почти шесть лет. За это время украинская пропаганда в лице таких вот "журналистов" промыла мозги большинству жителей Украины и воспитала подрастающее поколение на фашистских идеалах.Но рано или поздно конфликт закончится, и те, кто взрастил поколение неонацистов, на себе ощутят результаты своей сатанинской работы."СМОТРЯЩИЕ" ЗА ГРАБИТЕЛЯМИНа оккупированной части ЛНР на этой неделе продолжилась плановая работа "военно-гражданской администрации Луганской области" по уничтожению и разграблению предприятий, результатом которой является тотальное обнищание жителей подконтрольной Киеву части Луганщины.Запредельные масштабы хищений пока еще вызывают народное негодование и приводят к акциям протеста. Так, горняки госпредприятия "Первомайскуголь" вместе с женами объявили голодовку из-за долгов по заработной плате. В "Лисичанскуголь" положение еще хуже, там уже поговаривают о закрытии шахт объединения. И хотя этот вопрос только в стадии обсуждения на уровне профильного министерства, все прекрасно понимают, что конечное решение о закрытии лишь вопрос времени.Появилась информация о возможном прекращении газоснабжения Луганской ТЭС в Счастье, оператор которой "Востокэнерго" задолжал поставщикам голубого топлива 550,76 млн грн. В июне 2019 года из-за бездумных действий украинского правительства ТЭС осталась без угля и была переведена на газ, который обходится намного дороже. Хотелось бы напомнить, что Луганская ТЭС является единственным поставщиком электроэнергии на оккупированной части ЛНР, и в случае, если она перестанет генерировать электроэнергию, наступит коллапс, который повлечет за собой непоправимые последствия. Строительство и запуск подстанции "Кременская", которые запланированы на конец мая этого года, даже при своевременном вводе в эксплуатацию ситуацию не спасут: мощностей передачи электроэнергии не хватает, чтобы покрыть весь дефицит за счёт Объединённой энергосистемы Украины.В Малиновском лесничестве Станично-Луганского лесоохотничьего хозяйства на этой неделе запланирована очередная вырубка леса. Расхищать его остатки будут под предлогом проведения санитарных сплошных рубок на участках, пострадавших от лесных пожаров в 2014-2017 годах.Чтобы процесс разграбления шел по запланированному плану, 4 февраля Зеленский назначил своих новых "смотрящих" в Марковском и Старобельском районах. Если дело пойдет такими же темпами и дальше, то в скором времени оккупированная часть ЛНР превратится в безлюдную пустыню, в которой хозяевам останется только продать за бесценок свою землю. Законопроект о продаже земли уже активно продвигается в Киеве.НИКТО НЕ ХОТЕЛ НА УКРАИНУНе могу не вспомнить о драматических событиях пятилетней давности у поселка Чернухино. К 6 февраля 2015 года между ЛНР и Киевом была достигнута договоренность о предоставлении гуманитарного коридора для жителей населенного пункта, которые оказались заложниками военных действий. Согласно этим договоренностям, те, кто решил покинуть свои дома и переехать на Украину, должны были следовать в тогда еще подконтрольный киевским силовикам Дебальцево, а желающие остаться на территории ЛНР - в Зоринск. Для координации действий был создан временный кризисный штаб, в состав которого вошли представители МВД, МЧС и Народной милиции Республики. Мне довелось в нем работать, поэтому о событиях тех дней знаю не понаслышке.Основной задачей штаба было обеспечение безопасной эвакуации жителей, их временное размещение и обеспечение всем необходимым. Дежурившие медики по необходимости оказывали своевременную помощь.Начало эвакуации было запланировано на 10.00, но из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны время ее начала несколько раз переносилось. После относительного затишья, в 11.30, начался процесс эвакуации, но продолжался он недолго. Когда киевские власти поняли, что все хлынули в ЛНР, а на Украину никто не хочет, обстрелы возобновились. Под обстрел попали как мирные жители, так и журналисты, которые их сопровождали. Лишь чудом ранение получил всего один человек. Гуманитарная миссия была свернута. Те, кто не успел эвакуироваться, должны были вновь спасаться, укрывшись в подвалах.Позже было найдено большое количество трупов стариков, которые умерли от истощения или были застрелены украинскими карателями.09 февраля — Луганск