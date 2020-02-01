К середине будущей недели морозы пойдут на спад
Температура воздуха в ЛНР 9 февраля будет до 5 градусов ниже нуля днем, существенных осадков не ожидается.
Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
«9 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков; ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица, местами снежный накат, ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 5-10 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит — 7-9 градусов мороза.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 7-9 градусов ниже нуля днем.
По предварительному прогнозу, 10 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью 12-17, днем 1-6 градусов мороза.
11 февраля будет облачно, днем местами мокрый снег, на дорогах гололедица, местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 3 — плюс 2 градуса.
Погода в Луганске - Сегодня, 12:58 94
Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
«9 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков; ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения, на дорогах гололедица, местами снежный накат, ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 5-10 градусов мороза», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит — 7-9 градусов мороза.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 7-9 градусов ниже нуля днем.
По предварительному прогнозу, 10 февраля ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью 12-17, днем 1-6 градусов мороза.
11 февраля будет облачно, днем местами мокрый снег, на дорогах гололедица, местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 3 — плюс 2 градуса.
Погода в Луганске - Сегодня, 12:58 94
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