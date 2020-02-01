Обещания Зеленского о выплатах пенсий в ЛНР и ДНР являются "сотрясанием воздуха" - депутат

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании вопросов выплаты пенсий жителям ЛНР и ДНР являются очередным "сотрясанием воздуха". Об этом ЛИЦ заявил председатель комитета Народного Совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов.

"Власть Украины и при (экс-президенте Украины Петре) Порошенко, и сегодня, при Зеленском, сотрясала и сотрясает воздух различными лозунгами по вопросу предоставления пенсий пенсионерам, проживающим на территории Республик. Зеленский, в очередной раз желая произвести хорошее впечатление, сделал заявление о том, что разработан и уже даже зарегистрирован законопроект, который якобы должен урегулировать вопросы получения текущих пенсий пенсионерами, проживающими на наших территориях, а также выплаты пенсий за предыдущие периоды", – отметил он.

"Сразу возникает вопрос: если даже представить, что этот законопроект поддержат и примут, где Украина найдет минимум 34 миллиарда гривен, чтобы погасить долг перед пенсионерами Луганской и Донецкой Республик за три года? И уж тем более непонятно, откуда возьмется сумма в 87 миллиардов гривен для погашения долга за весь период боевых действий в Донбассе?" – добавил Попов.

Депутат напомнил, что "сегодня на Украине размер пенсии почти равен сумме оплаты за коммунальные платежи, и поэтому пенсионерам приходится выживать на хлебе и воде, откладывая копейки на жизненно необходимые лекарства".

"Что могут нынешние власти Украины сделать для пенсионеров в ситуации, когда страна имеет астрономические долги? При этом поступающие из внешних источников деньги быстро распиливаются и распихиваются по карманам власть предержащих, о чем мы можем судить по ряду возбужденных в последнее время уголовных дел", – сказал он.

"Пенсионерам, которые до 2014 года много лет, работая, платили все налоги и сборы в бюджет Украины, остается только ждать и надеяться на получение когда-либо своих кровно заработанных денег – если доживут. Ведь уже известно о многих случаях, когда пожилые люди умирали в очередях на украинских пунктах пропуска", – отметил Попов.

Депутат уточнил, что "только за 2019 год на Украине подтвердили 27 смертей на КПП, но временщикам из команды Зеленского это не важно".

"Когда Владимир Зеленский баллотировался в президенты Украины, он обещал, что и войну прекратит, и экономику поднимет, и долги вернет, и цены заморозит, и инфляцию снизит. Но одно дело – говорить, и совсем другое – делать. По факту на Украине с приходом к власти нового президента ничего не изменилось – люди от безысходности выезжают на заработки в Россию или в Европу, система ЖКХ рушится, промышленная база разворовывается, экономика на грани краха. Поэтому, скорее всего, обещания о выплате пенсий пенсионерам, проживающим на территории ЛНР и ДНР, тоже останутся только красивыми словами", – заявил он.

09 февраля — Луганск