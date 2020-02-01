ВСУ разместили бронетехнику в жилмассивах в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетехнику в жилых массивах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным наших источников, один бронетранспортер из состава 93-й отдельной механизированной бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) размещен в огороде частного домовладения в населенном пункте Кряковка. В населенном пункте Новотошковское вблизи жилых домостроений, подчиненные (комбрига полковника Дмитрия) Брыжинского разместили один МТ-ЛБ", - рассказал Филипоненко.

"В зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в частном секторе населенного пункта Попасная зафиксировано два бронетранспортера, замаскированных во дворе мирных жителей", - добавил офицер пресс-службы.

Он отметил, что факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 февраля — Луганск