ОБСЕ зафиксировала обстрел со стороны ВСУ района школы в Золотом – Народная милиция

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали обстрел со стороны киевских силовиков района школы в Золотом-5. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Несмотря на отсутствие обстрелов за истекшие сутки, представители СММ ОБСЕ фиксируют факты нарушений режима прекращения огня", - сказал он.

"Наблюдатели спецмиссии сообщают об обстреле населенного пункта Золотое-5 украинскими боевиками, зафиксировав 70 взрывов и 115 очередей из стрелкового оружия по району, где расположена действующая общеобразовательная школа, что подчеркивает особый цинизм украинских карателей", - сообщил Филипоненко.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий заявлял, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по населенному пункту Золотое-5.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 февраля — Луганск