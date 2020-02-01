Боец ВСУ погиб при установке противотанковых мин в районе Луганского – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб при установке противотанковых мин в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что наибольшее количество небоевых потерь в ВСУ происходит из-за пренебрежения личным составом элементарными требованиями безопасности при выполнении задач, а также в результате употребления алкогольных и наркотических средств.

"От доверенного источника в штабе оккупационных сил нам стало известно, что командование 59-й бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим 10-го мотопехотного батальона в населенном пункте Мироновский. Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал Филипоненко.

"Еще один случай произошел в районе населенного пункта Луганское, где в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военнослужащий девятого батальона 59-й бригады ВСУ рядовой Кондратенко. Инцидент произошел во время выполнения работ по установке противотанковых мин, украинский боевик пренебрег элементарными требованиями безопасности", - добавил офицер пресс-службы.

Небоевые потери командование 59-й бригады представило в вышестоящий штаб как полученные в результате обстрела.

"Хочу напомнить, что с начала текущего месяца, это уже третий случай небоевых потерь в 59-й бригаде, командиром которой является (полковник Геннадий) Шаповалов. С целью контроля проведения расследования по выявлению причин увеличения небоевых потерь в зону ответственности соединения прибыл командующий ОТГ "Север" Ромыгайло", - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 февраля — Луганск