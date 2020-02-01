Наркотики помешали бойцу ВСУ дезертировать из части – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ, находясь под воздействием наркотических веществ, пытался с оружием покинуть расположение части в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), но не смог уйти далеко. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В 93-й механизированной бригаде самовольно оставил расположение части со штатным оружием - автоматом АК-74 - рядовой Куриленко, но далеко от расположения части уйти не смог, находясь под действием наркотических средств", - рассказал офицер пресс-службы.

Он добавил, что нарушитель был задержан военным патрулем.

Ранее Филипоненко сообщал, что более 800 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" в течение 2019 года.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 февраля — Луганск