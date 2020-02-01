Украинские правоохранители задержали трех наркоманов в бригаде ВСУ – Народная милиция

Комиссия украинской военной службы правопорядка (ВСП), прибывшая в подразделения 72-й бригады ВСУ, задержала в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") трех бойцов, находившихся под воздействием наркотиков. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Несмотря на красочные сюжеты о жизни и быте украинских военнослужащих на передовой, которые показывают подконтрольные Киеву информационные агентства, морально-психологическое состояние военнослужащих подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины) в зоне карательной операции остается на низком уровне", - сказал он.

По информации источников оборонного ведомства Республики в штабе "ООС", в связи регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ в подразделения 72-й механизированной бригады прибыла очередная комиссия ВСП.

"В ходе работы комиссии сотрудниками ВСП были задержаны трое военнослужащих первого батальона 72-й отдельной механизированной бригады, находящиеся в состоянии наркотического опьянения", - сообщил Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 февраля — Луганск