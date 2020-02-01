Что будет с Луганском, если уровень моря поднимется на 100 метров из-за глобального потепления



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Здесь вы можете узнать, что рассказали наши источники про назначение и.о. премьер-министра в Донецке, а так же что же будет с Луганском, если в результате глобального потепления уровень мирового океана поднимется на 100 метров.

На Reddit появилась карта, показывающая, как будет выглядеть Европа, если уровень мирового океана поднимется на 100 метров.

Пользователь с ником u/Paradigm7657 изобразил, как будет выглядеть береговая линия Европы и частично России, если уровень моря поднимется на 100 метров.

Но не переживайте, такой апокалиптический сценарий будет возможен не ранее 2100 года. Удобный город - Сегодня, 14:10 49 Теперь новости журналисты можно читать и в Телеграм.Мы открыли телеграм-канал https://t.me/cxidinfo , где публикуем не только ленту новостей, которую вы можете видеть на сайте, но и оригинальный контент в стиле «телеги». Подписывайтесь, будет не скучно.Здесь вы можете узнать, что рассказали наши источники про назначение и.о. премьер-министра в Донецке, а так же что же будет с Луганском, если в результате глобального потепления уровень мирового океана поднимется на 100 метров.На Reddit появилась карта, показывающая, как будет выглядеть Европа, если уровень мирового океана поднимется на 100 метров.Пользователь с ником u/Paradigm7657 изобразил, как будет выглядеть береговая линия Европы и частично России, если уровень моря поднимется на 100 метров.Но не переживайте, такой апокалиптический сценарий будет возможен не ранее 2100 года. Удобный город - Сегодня, 14:10 49

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