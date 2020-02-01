ВСУ и СМИ готовят постановочные сюжеты в зоне "ООС" накануне "Минска" – Народная милиция

Журналисты украинских и французских СМИ прибыли в зону так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с целью подготовки постановочных репортажей для компрометации ЛНР в преддверии очередной встречи Контактной группы в Минске. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Командование вооруженных формирований Украины продолжает предпринимать попытки дестабилизации обстановки, а ежедневные обстрелы на Славяносербском направлении является тому подтверждением. Факты обстрелов территории Республики украинскими боевиками фиксируются представителями миссии ОБСЕ, а также негативно воспринимается международной общественностью", - отметил Филипоненко.

"С целью недопущения дискредитации ВСУ в преддверии заседания Контактной группы в Минске командующий "ООС" (генерал Владимир) Кравченко поставил задачу оперативной группе 74-го центра информационно-психологических операций под руководством начальника группы пропаганды отдела наблюдения и специальных действий, военного преступника майора Кавинец во взаимодействии с журналистами украинских телеканалов "5 канал", "Интер", "Украина" и французского информационного агентства Ouest-France подготовить видеорепортажи об обстрелах позиций 93-й механизированной бригады со стороны Народной милиции ЛНР", - сообщил офицер пресс-службы.

Группы журналистов уже прибыли в район размещения самоходно-артиллерийского дивизиона этой бригады.

"Украинская сторона готова пойти на все с целью дискредитации подразделений Народной милиции в глазах мирового сообщества. Мы призываем международных наблюдателей проявить особую бдительность в преддверии встречи Контактной группы в Минске 12 февраля", - заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

09 февраля — Луганск