ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма для жителей прифронтового Фрунзе (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провели бесплатный показ фильма "Движение вверх" для жителей прифронтового поселка городского типа Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Кинопоказ прошел в местном Доме культуры, где перед началом активисты ОД организовали чаепитие со сладостями.Начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности поселка Фрунзе, активист движения Анжелика Пирогова поблагодарила организаторов проекта за внимание к прифронтовой территории и пожелала зрителям хорошего просмотра."Уверена, что с каждым разом в зрительном зале будет все больше и больше желающих увидеть новинку российского кинематографа", - отметила она."Для многих жителей поселка Фрунзе показ фильма "Движение вверх" стал большой неожиданностью. Посмотреть фильм в хорошем качестве на большом экране может позволить себе не каждый, - сказала местная жительница Елена Белоусова. - Зрители выходили со словами благодарности и слезами на глазах".Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках, Кировске.09 февраля — Луганск