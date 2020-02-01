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Сегодня

ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма для жителей прифронтового Фрунзе (ФОТО)

Sergey Сегодня, 20:001Новости
ОД "Мир Луганщине" провело бесплатный показ фильма для жителей прифронтового Фрунзе (ФОТО)






Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" провели бесплатный показ фильма "Движение вверх" для жителей прифронтового поселка городского типа Фрунзе. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
Кинопоказ прошел в местном Доме культуры, где перед началом активисты ОД организовали чаепитие со сладостями.
Начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности поселка Фрунзе, активист движения Анжелика Пирогова поблагодарила организаторов проекта за внимание к прифронтовой территории и пожелала зрителям хорошего просмотра.
"Уверена, что с каждым разом в зрительном зале будет все больше и больше желающих увидеть новинку российского кинематографа", - отметила она.
"Для многих жителей поселка Фрунзе показ фильма "Движение вверх" стал большой неожиданностью. Посмотреть фильм в хорошем качестве на большом экране может позволить себе не каждый, - сказала местная жительница Елена Белоусова. - Зрители выходили со словами благодарности и слезами на глазах".
Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках, Кировске.
09 февраля — Луганск

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