Синоптики прогнозируют 10 февраля в ЛНР от 20 до 4 градусов мороза, без осадков

Температура воздуха в ЛНР 10 февраля будет колебаться от 20 градусов мороза ночью до 4 градусов ниже нуля днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 9 февраля до 21.00 10 февраля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, местами снежный накат, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 4-9 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов ниже нуля, днем – 5-7 градусов мороза.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 17-19 градусов ночью и 6-8 градусов ниже нуля днем.

По предварительному прогнозу, 11 февраля будет облачно, днем местами пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица, местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 4 – плюс 1 градус. 12 февраля – облачно, временами мокрый снег, на дорогах гололедица, местами порывы ветра до 15-20 м/с.

09 февраля — Луганск