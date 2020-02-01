Лондонский преферанс с Европой именем Путина

Выражение «британская политика» веками прочно ассоциировалась с хитрыми долгосрочными расчетами и неожиданными, даже нестандартными, коварными ходами, ставящими противника в тупик, ведущий к поражению.Ее вершиной считаются слова бывшего премьер-министра бывшей великой Британии виконта Генри Пальмерстона, в марте 1858 года в обращении к Палате общин сказавшего: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны ее интересы». Надо признать, британцы и сегодня продемонстрировали стабильную приверженность своим традициям.Не успели высохнуть чернила на официальном решении Лондона об окончательном выходе из Евросоюза, как кабинет министров Ее Величества опубликовал неожиданно революционное решение. Суть которого, в переводе на понятный русский, сводится к следующему: мол, раз Британия больше не является частью Единой Европы, то и продолжать сохранять политику антироссийских экономических санкций она теперь нужным не считает.Это, естественно, вызвало волну бурных обсуждений самого широкого толка. От глубокого изумления «предательством британцев» до многочисленных оценок последствий такого шага для российской экономки. Вплоть до самых панических. В Минфине РФ их назвали угрозой рискованного удара по стабильности платежного баланса страны из-за возможного массового притока в страну иностранных капиталов, что неизбежно негативно отразится на ценах. В том числе, нефтяных. Ну, и далее по списку.Однако при внимательном изучении текста британского заявления возникает стойкое ощущение откровенного шулерства. А был ли мальчик? Ибо санкции Лондон, во-первых, собрался отменить далеко не все, во-вторых, не прямо сейчас, а лишь после окончания переходного периода процедуры Brexit.Не все, значит, что заградительные пошлины обещано отменить лишь на алюминиевую фольгу, ферросилиций, бесшовные металлические и чугунные трубы, трубные фитинги из стали или чугуна, а также карбамидо-аммиачную смесь. Тогда как на нитрат аммония, холоднокатаный плоский прокат, электротехническую сталь и горячий плоский прокат они остаются неизменными.Для России на практике это не значит вообще ничего. Как объяснили в UC Rusal, ТМК, ЧТПЗ, ОМК и «Северсталь», мы действительно отгружали в Европу примерно 10,1% ее потребности в холоднокатаном прокате. Что составляло 724,7 тыс. тонн в натуральном исчислении.В 2016 горячекатаного проката в ЕС уходило до 33% от общего российского экспорта, что давало до 900 млн долларов выручки. Европейские санкции на всем перечисленном сказались действительно негативно.Конкретно Британия российского стального проката закупала 170 тыс. тонн в год и, судя по озвученным намерениям, он по-прежнему останется под санкциями. Тогда как бесшовных труб, фитингов и той самой карбамидо-аммиачной смеси Лондон всегда покупал в незначительных объемах. Так что снятие запретительных пошлин на них на российском экспорте не отразится практически никак.А самое главное, как следует из слов премьер-министра Бориса Джонсона, озвученные послабления следует ожидать не раньше января 2021 года. При условии, что к этому моменту Британия сумеет закончить процедуру возврата себе суверенитета в торговой политике.Однако дело в том, что дата окончания переходного периода зависит не столько от самого Лондона, сколько от итога его переговоров с Брюсселем на тему финальных условий взаимной торговли, а также ряда других, в том числе политических моментов, которые на данный момент остаются предельно туманными.И даже в самом идеальном случае в течение текущего года успешно урегулированными они быть не могут. Об этом, не скрывая, говорят как в Британии, так и в Евросоюзе. Процесс займет не меньше двух лет. А может и больше. Лондон имеет право продлевать переходный период по своему усмотрению аж до 2028 года.Так что по факту кабинет Ее Величества не обещает абсолютно ничего конкретного. О чем бы стоило говорить всерьез. Нынешнее заявление является ни чем иным как попыткой использовать «русскую угрозу» в качестве публичного медийного инструмента давления на Евросоюз в идущих с ним торговых переговорах.Просто Путин в Европе и мире стал хорошо узнаваемым сильным брендом, одно упоминание которого автоматически вызывает вздрагивание у оппонентов. Вот британцы и нашли, как применить силу бренда к своей пользе. Тем более что им такое действительно не стоит абсолютно ничего. А любые упоминания о каких-то массовых британских инвестициях в российскую экономику «после отмены санкций» вообще являются разговорами в пользу бедных.Но согласитесь, сделано всё это чертовски красиво. Главная новость дня в Европе, однако. Вот что значит — традиции.Александр Запольскис