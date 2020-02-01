Ярош требует от СБУ устроить восстания в Донецке и Луганске, чтобы уничтожить ЛДНР

«Я более чем уверен, что при надлежащей системной деятельности всех силовых структур – вооружённых сил, СБУ, Службы внешней разведки и так далее, мы в состоянии выполнить поставленные задания, но это должна быть системная деятельность. Должна быть мобилизация материальных, моральных, духовных ресурсов народа, и тогда можно этого достигнуть по большому счету даже с минимальной кровью», – заявил Ярош.

Бывший лидер экстремистского «Правого сектора»* Дмитрий Ярош озвучил очередной сценарий возвращения Донбасса в состав Украины. По мнению радикал-националиста, Украине необходима комплексная работа всех силовых структур и мобилизация народа, чтобы одержать победу над Донецкой и Луганской народными республиками военным путем. Об этом он заявил в ходе программы «Рандеву» с Яниной Соколовой, которая выходит в эфире «5 канала», принадлежащего бывшему украинскому президенту Петру Порошенко.Так, Ярош заявляет, что украинские спецслужбы должны подготовить восстания в Донецке и Луганске, одновременно с этим ВСУ должны прорвать линию фронта. Результатом таких действий, утверждает радикал, станет паника в ЛДНР и начнется бегство населения в Российскую Федерацию.В свою очередь Соколова уточнила у радикала, верно ли она поняла, что «если бы была воля, то Донбасс можно вернуть военным путем клочок за клочком». На что Ярош ответил утвердительно, добавив, что отвоевывать Донбасс нужно в комплексе с деятельностью спецслужб и так далее: «Я больше чем уверен, что дайте им возможность, они там и революцию подготовят за некоторое время, за линией фронта. В конце концов, граница пока их, они все могут выехать быстро и качественно».Мила Кальмиус«Правый сектор»* - экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России