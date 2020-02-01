Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 10.02.2020
Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
На всех дорожных коридорах интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась. В общем, через КПВВ последовало 22,6 тысяч человек и 2,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 5585 человек и 715 транспортных средств;
«Марьинка» — 4615 человек и 860 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 4740 человек и 940 транспортных средств;
«Гнутово» — 1650 человек и 380 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6035 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/30; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 20/30; «Гнутово» — 10/15.
Вчера пограничники Краматорского и Донецкого отрядов совместно с сотрудниками ДФС из состава Объединенных сил в КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти грецкие орехи и табачные изделия на общую сумму более 160 000 гривен. Товары изъяты представителями ДФС для дальнейшего процессуального оформления.
Кроме того, в КПВВ «Майорское» и «Марьинка» граждане Украины трижды предлагали пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такие предложения они получили категорический отказ. Граждане и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:08 82
На всех дорожных коридорах интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась. В общем, через КПВВ последовало 22,6 тысяч человек и 2,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 5585 человек и 715 транспортных средств;
«Марьинка» — 4615 человек и 860 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 4740 человек и 940 транспортных средств;
«Гнутово» — 1650 человек и 380 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6035 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/30; «Марьинка» — 0/60; «Новотроицкое» — 20/30; «Гнутово» — 10/15.
Вчера пограничники Краматорского и Донецкого отрядов совместно с сотрудниками ДФС из состава Объединенных сил в КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти грецкие орехи и табачные изделия на общую сумму более 160 000 гривен. Товары изъяты представителями ДФС для дальнейшего процессуального оформления.
Кроме того, в КПВВ «Майорское» и «Марьинка» граждане Украины трижды предлагали пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такие предложения они получили категорический отказ. Граждане и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:08 82
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