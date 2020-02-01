Украинский список Трампа

Старина Дональд очень удачно вывернулся из ситуации с импичментом. И начал больно мстить тем, кто его подставил с идиотскими обвинениями в политическом растлении сорокадвухлетнего клоуна, ставшего президентом Украины. По ходу, у американского президента есть список людей, которым он очень хочет передать «фак» за все негативные эмоции, испытанные им во время попытки сместить его с должности.Первые номера в списке Трампа у тех недалеких гомосапиенс, которые решились свидетельствовать против него во время шоу-разбирательства. Рука Дональда не дрогнула. Посол Америки в Евросоюзе Гордон Сондленд получил контрольный в голову сразу после триумфального выступления Трампа в Сенате. Гордон так трогательно рассказывал на слушаниях о моральной дилемме: с одной стороны, он увидел факт надругательства над Зеленским в виде задержки американской военной помощи Украине, с другой — а как же «команда президента»? Победило желание помочь «украинскому мальчику». Помог. Уволен. Следующая «пуля» предназначалась подполковнику Александру Виндману, советнику по национальной безопасности. Уже бывшему. Саша Виндман — это киевский еврей, увезенный в несознательном возрасте в США. Здесь он впитал с молоком матери демократические ценности Хиллари Клинтон и майданные идеалы «родины», которую он покинул. На слушаниях в Конгрессе Виндман зарекомендовал себя полным идиотом. Рассказал, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал ему должность министра обороны «великой нации». Дважды. Но Виндман отказался, поскольку он нужен своей стране, чтобы бороться с Трампом. Поборолся. Уволен. В Пентагоне сейчас подыскивают ему непыльную должность. Сортировать памперсы для «морских котиков» или же обучать украинский «спецназ» на Яворивском полигоне в рамках программы «Несокрушимый анус». Или Янус? Все время путаю.Подтверждаю: Саша Данилюк действительно предлагал своему неполному тезке должность министра обороны. Данилюка засунул в Совбез олигарх Пинчук, который в списках агентуры КГБ значился под красивым именем «Валерий». «Валерий», в свою очередь, задолжал Соросу примерно «ярд» денег и поэтому очень старается. Засунуть придурковатого американского подполковника на должность министра обороны нации — совместная идея Сороса и демократов. И они были близки к ее реализации. Сорвалось все через гигантское эго Данилюка. Он хотел стать премьером. Но на это место был запланирован более покладистый Гончарук. Саша обиделся и подал в отставку с должности секретаря СНБО. Думал, его станут уговаривать. А его просто отпустили. И на место Виндмана попал другой «соросенок». Я даже имени его не помню. Единственное, что отложилось в памяти — чел опоздал на свое утверждение в Раде. Но не важно. Виндмана Дональд вычеркнул из списка.Бывшая послица США в Киеве Мари Йованович (она же «Машка», «Марьванна», «Манька») не стала дожидаться оргвыводов Трампа и сама написала заявление об увольнении с дипломатической службы. Хочет, дескать, передать свой большой опыт какой-нибудь частной американской организации, специализирующейся на распиле денег USAID. Судя по всему, убежать «Машке» не удастся. Во-первых, она наговорила на слушаньях чересчур много гадостей про администрацию Трампа. Во-вторых, бывшая американская послица является ключевым свидетелем по делу о расхищении американской финансовой помощи Украине. В частности, она организовала с грузинами преступную группировку, которая, под видом реформирования украинской прокуратуры, завладела суммой в 4 миллиона долларов кэшем. В-третьих, Мари Йованович в ручном режиме руководила Национальным антикоррупционным бюро Украины, созданным на средства американских налогоплательщиков. И тут она сильно «наследила». В частности, способствовала блокированию расследования уголовных дел, связанных с коррупционной деятельностью на Украине семейки Байденов — Джо и Хантера. Поэтому уголовные перспективы Мари Йованович на данный момент выглядят очень и очень реальными. И, как видите, мы незаметно приблизились к чисто украинской части «списка Трампа». Перейдем сразу к основным фигурантам.Номер один (если считать только украинскую часть списка): глава НАБУ Артем Сытник. Бюро с самого начала считалось филиалом ФБР и посольства США. Так оно и было. Два-три агента ФБР были постоянно прикомандированы к Нацбюро для «оперативной связи». Дипломатической почтой для нужд НАБУ было доставлено несколько контейнеров со спецтехникой для прослушивания. В обход всех существующих законодательных норм, в том числе и той, которая запрещает Бюро самостоятельно заниматься прослушкой. В результате детективы НАБУ первыми стали читать почти все мессенджеры, в том числе и «Вотсап». Даже у СБУ подобного оборудования не было. Сейчас уже, правда, есть.Почему Сытник — это номер один в «списке Трампа»? Потому что он причастен к фальсификации уголовного дела в отношении руководителя избирательной кампании Дональда в 2016 году. Речь идет о Поле Манафорте. Вступив в сговор с бывшим первым заместителем главы СБУ с этакой безобразной фамилией Трепак, Сытник опубликовал «доказательства» причастности Манафорта к получению миллионов долларов наличными от Партии регионов. Имеется в виду так называемая «амбарная книга ПР». На официальном сайте НАБУ висели сканы страниц «амбарной книги», на которых якобы есть подпись Манафорта. В Штатах демократы раздули по этому поводу грандиозный скандал. В результате Пол ушел в отставку в разгар кампании Трампа. И в итоге его посадили.В настоящее время положение Сытника просто отчаянное. Сразу же после провала импичмента в Раде начался сбор подписей депутатов за его отставку. По состоянию на воскресенье собрано 216 подписей. Министр внутренних дел Арсен Аваков публично назвал Сытника идиотом. И это действительно так. Артем поверил своим американским кураторам-«демократам», которые обещали его сделать следующим президентом Украины. Или, по меньшей мере, премьером. Однако врожденный идиотизм загнал его в ту ситуацию, в которой он сегодня находится. В настоящее время Артем Сытник официально внесен в государственный реестр коррупционеров. В отношении него вступило в силу решение суда: бухал в охотничьей резиденции и не заплатил за проживание и алкоголь несколько десятков тысяч гривен. Деньги за него внесли другие лица, что суд квалифицировал как взятку. Кстати, в этой же резиденции была сделана интересная запись разговоров Сытника с неким Колей. Ее опубликовал бывший народный депутат Борислав Розенблат. Четко слышно, как Артем признается, что помогал штабу кандидата в президенты Хиллари Клинтон: «Я же «топил» за Хиллари… мы же опубликовали данные Манафорта, которого посадили».Вы даже представить не можете, какой вой сегодня подняли так называемые антикоррупционеры, которые сидят на грантах правительства США. НАБУ для них — это последняя «крыша». Они всегда действуют в связке. Нацбюро определяет «жертву», а шакалы-грантососы из Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина информационно доводят «клиента» до кондиции. Да, надо платить за закрытие уголовного дела. Очень прибыльная схема. Как только у шакалов начинаются проблемы, на выручку приходит Артем Сытник.Просто для примера: именно НАБУ закрыло дело о незаконном приобретении квартиры в центре Киева «антикоррупционером», народным депутатом Сергеем Лещенко. В настоящее время «шабунинцы» и прочие шакалы блокируют проведение аудита Нацбюро. То, что до последнего времени не удавалось «сбить» директора НАБУ, объясняется двумя вещами: 1) ожиданием исхода дела с импичментом Трампа; 2) наличием у Сытника большой базы компромата на основных фигур в «тусовке» Зеленского. В первую очередь, на главу Офиса президента Андрея Богдана и главного «переговорщика» Зеленского Андрея Ермака. Часть своих записей Артем предусмотрительно засветил (речь идет об аудиозаписях, сделанных в кабинетах судей Окружного апелляционного суда). Богдан и остальные намек поняли. Но поскольку Сытник теперь в «списке Трампа», то даже воспользоваться компроматом он не успеет.Номер два: президент Владимир Зеленский. Почему только второе место? Потому что Володе предстоит пройти через серию воспитательно-карательных мер с отложенным эффектом действия. Да, Трамп не забыл того, что Зеленский попытался дистанцироваться от участия в процедуре импичмента на стороне Дональда. Однако украинский президент и его советники сделали это так неуклюже, что Байден пал жертвой украинской коррупции. Бывший шоумен выбрал самую провальную стратегию в отношении США. Это настоящий талант. У него нет надежных каналов связи с Вашингтоном. «Переговорщик» Зеленского Андрей Ермак имеет у адвоката Трампа Руди Джулиани репутацию «сказочного м...ка». Но, уверен, до ведома Офиса президента донесут три простых послания. Первое: дело «Буризмы» должно быть расследовано именно украинской стороной. Второе: пока он, президент Зеленский, не разгонит «соросятник», в который превратилась Генеральная прокуратура, о военной и финансовой помощи США надо будет забыть. Третье: Артем Сытник должен стать фигурантом уголовного дела о вмешательстве Украины в американские президентские выборы. Это позволит старине Трампу не только зачмырить демократов в финале кампании, но и оправдать своего друга Пола Манафорта.Номер три: бывший депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко. Сережа лично принимал участие в операции НАБУ по фальсификации так называемого «дела Манафорта» и в качестве свидетеля должен сыграть роль бодрого петуха, дающего показания на активистку Демпартии США Александру Чалупу (организатор кампании по компрометации Пола Манафорта).Номер четыре: бывший первый заместитель главы СБУ, нынешний заместитель генерального прокурора Виктор Трепак. Именно он дал Лещенко сфальсифицированные «доказательства» причастности Манафорта к «черному налу» Партии регионов. Лещенко раздул из них информационный скандал, а НАБУ официально подтвердило их подлинность.Номер пять: бывший посол Украины Валерий Чалый. Именно на базе украинского посольства в Вашингтоне действовал целый штаб по дискредитации Трампа и Пола Манафорта. Бумеранг возвращается, господа.Конечно, украинская часть «списка Трампа» довольно условна. Старина Дональд мог и не вникать во все детали. Зато его адвокат Руди Джулиани точно знает все нюансы. Имена ключевых свидетелей по делу Байдена, фамилии лиц, причастных к фальсификации дела Пола Манафорта, что делала Мари Йованович для блокирования расследований по Хантеру и Джо Байденам. Поэтому можете не сомневаться: движение по «списку Трампа» (украинская часть) уже идет. Начали с Сытника. Затем перейдут к «антикоррупционерам», которые воровали американскую помощь, а НАБУ их «крышевало». Потом всплывет Манафорт. Вместе с «Буризмой». Начнется война респов с «соросятами», которые окопались в ГПУ и Кабмине. Зеленский может опять отморозиться. Но это наиболее проигрышная позиция из всех возможных. Определился главный куратор Украины на следующие пять лет. Из этого и стоит исходить.Александр Зубченко