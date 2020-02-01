Триумф "Паразитов"

Очень редкий случай, когда на "Оскаре" победил действительно достойный фильм.Южнокорейские "Паразиты" не только стали "лучшим иностранным фильмом", но и стали первым иностранным фильмом, который стал просто "лучшим фильмом 2019".Заслужено ли? Да, заслужено. Чем фильм хорош уже описывал ранее https://colonelcassad.livejour... Кто еще не смотрел, строго рекомендую наверстать упущенную метафоричность классового общества.PS. Но что больше позабавило, так это интрига в номинации "Лучший документальный фильм", куда впихнули очередную анти-сирийскую пропаганду, но победил фильм из Бразилии "На краю демократии", про крах левых в Бразилии.В Бразилии от этого фильма изрядно пригорело - на Ютубе https://www.youtube.com/watch?... у местной португальской версии трейлера будущего победителя "Оскара" 267 тыс. лайков и 317 тыс. дизлайков.Причем ругаются бразильские правые, обвиняя фильм во лжи и нападках на Болсонару. Встречаются и совсем забавные обвинения в духе "Нетфликс пропагандирует коммунизм" и "лжет о бразильской демократии".Причем все это было еще до премии. Надо будет посмотреть с оказией. История там на деле простая - как сковырнули Лулу да Сильву и Дилму Руссеф, чтобы привести к власти ультраправых.Борис Рожин