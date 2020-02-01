Поддержка главы ЛНР позволила создать независимую судебную систему – Верховный Суд

Поддержка главы ЛНР Леонида Пасечника позволила создать независимую судебную систему Республики. Об этом в ходе проходящего в Луганске первого съезда судей Республики заявила председатель Верховного Суда ЛНР Светлана Трифанова."Благодаря поддержке главы ЛНР и реализации его инициатив Верховным Судом и членами судейского сообщества в Республике удалось создать независимую судебную систему", - подчеркнула она.Председатель отметила, что в настоящее время в ЛНР продолжается работа над повышением уровня качества правосудия, в частности, на конституционном уровне урегулированы вопросы организации деятельности судов, статуса судей, порядка отбора и назначения судейских кадров, финансирования и материально-технического обеспечения деятельности судов."В Республике за пять лет создана единая судебная система во главе с Верховным Судом и эффективная законодательная база, регламентирующая деятельность судов", - резюмировала Трифанова.Напомним, первый в истории Республики съезд судей проходит в здании Верховного Суда ЛНР в Луганске.10 февраля — Луганск