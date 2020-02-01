Первый съезд судей сформирует органы судейского сообщества – председатель Верховного Суда (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПервый в истории Республики съезд судей проходит в здании Верховного Суда ЛНР в Луганске. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Судейским корпусом Республики сегодня выполняется чрезвычайно сложная и ответственная работа по формированию эффективной и прозрачной системы судопроизводства. Убежден, что ваш ответственный подход к делу, богатый жизненный опыт и мудрость станут фундаментом в деле защиты прав и свобод граждан, позволят обеспечить общественную и политическую стабильность", - зачитала приветственный адрес главы Республики Леонида Пасечника руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас.Она поблагодарила судей Республики за плодотворную работу, осуществляемую ими на протяжении существования ЛНР."Сегодня нельзя сказать, что судебная система не работает, сегодня в политическом плане нельзя уколоть ЛНР в том, что мы не создали судебную власть в полном смысле этого слова", - подчеркнула Бас.Первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов отметил, что проведение съезда является очередным этапом в развитии судебной ветви власти Республики."Судебная ветвь власти формировалась в ЛНР фактически с нуля, сегодня мы видим как активно и быстро она развивается", - сказал он.Хорошилов пожелал судьям Республики, чтобы принимаемые ими решения всегда были законными и справедливыми."Первый съезд судей ЛНР проходит в период строительства сильной и независимой Республики, в которой общество как никогда заинтересовано в укреплении законности, защите прав граждан, улучшении делового климата, обеспечивающего экономическое развитие нашего молодого государства", - сказала председатель Верховного Суда ЛНР Светлана Трифанова.Она отметила, что проходящий в течение сегодняшнего дня съезд должен сформировать органы судейского сообщества и принять кодекс судейской этики."Решения, принятые по итогам съезда, будут направлены на повышение эффективности судебной власти Республики и будут способствовать определению и дальнейшей реализации пути развития общества и государства", - резюмировала Трифанова.10 февраля — Луганск