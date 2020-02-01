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"ЭЛУА" за неделю использовало 1400 т противогололедной смеси для обработки дорог Луганска

root Сегодня, 13:000Новости
"ЭЛУА" за неделю использовало 1400 т противогололедной смеси для обработки дорог Луганска
Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА") в связи с ухудшением погодных условий за минувшую неделю использовали для обработки дорог Луганска более 1400 тонн противогололедной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.
"Посыпали 1429 тонн песчано-соляной смеси, обработали противогололедным материалом более 57 улиц города. Кроме того, использовали 35 тонн чистой соли для посыпки сложных улиц – Коцюбинского, Станкостроительной, Годуванцева, 16-й линии", – отметил он.
Бабенко добавил, что в расчистке дорог от снега и обработке магистралей противогололедной смесью днем задействованы до 33 единиц спецтехники "ЭЛУА", а в ночное время – до 17 единиц.
10 февраля — Луганск

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