"ЭЛУА" за неделю использовало 1400 т противогололедной смеси для обработки дорог Луганска

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Эксплуатационно-линейное управление автодорог" ("ЭЛУА") в связи с ухудшением погодных условий за минувшую неделю использовали для обработки дорог Луганска более 1400 тонн противогололедной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.

"Посыпали 1429 тонн песчано-соляной смеси, обработали противогололедным материалом более 57 улиц города. Кроме того, использовали 35 тонн чистой соли для посыпки сложных улиц – Коцюбинского, Станкостроительной, Годуванцева, 16-й линии", – отметил он.

Бабенко добавил, что в расчистке дорог от снега и обработке магистралей противогололедной смесью днем задействованы до 33 единиц спецтехники "ЭЛУА", а в ночное время – до 17 единиц.

10 февраля — Луганск