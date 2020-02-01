В Севастополе автобус уехал без водителя (видео)

В Севастополе, в районе 5 км Балаклавского шоссе, автобус начал движение, когда водитель находился на улице. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс имени Круподерова». По словам пресс-службы, водитель автобуса забыл поставить его на ручной тормоз.«А когда автобус начинает движение, автоматически включается система блокировки дверей, поэтому водитель не смог попасть внутрь», – сказали в пресс-службе.Пострадавших в происшествии нет, автобус задел только троллейбус. Повреждения у транспортных средств средние.