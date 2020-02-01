Суды первой инстанции ЛНР в 2019 году рассмотрели почти 47 тыс. дел и материалов. Об этом в ходе проходящего в Луганске первого съезда судей Республики заявила председатель Верховного Суда ЛНР Светлана Трифанова."С момента создания на рассмотрения судов первой инстанции ЛНР с ноября 2015 года по 31 декабря 2018 года поступило 46 154 различных категорий дел и материалов. В 2019 году в судах первой инстанции находилось на рассмотрении 50 514 дел и материалов, рассмотрено 46 866 дел, остаток на 1 января 2020 года – 3 648 дел", - рассказала она.Трифанова напомнила, что с 25 октября 2018 года Верховный Суд ЛНР приступил к выполнению своих полномочий по осуществлению судебного надзора путем проверки законности приговоров и иных решений, принятых судами первой инстанции."Всего в Верховный Суд за период его работы на рассмотрение поступило около четырех тысяч дел и материалов", - сказала председатель.Она отметила, что анализ судебной статистики свидетельствует о расширении сфер судебной защиты прав и свобод граждан, эффективность которых зависит от стабильности законодательной базы, правосудия и единообразия судебной практики.Трифанова добавила, что с начала функционирования Верховного Суда его пленумом было принято 46 постановлений, направленных на формирование единообразной судебной практики, а президиум провел 21 заседание, на которых рассматривались вопросы организации деятельности судебной системы.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом поручил Верховному Суду Республики начать деятельность с 25 октября 2018 года.Депутаты Народного Совета по представлению Пасечника 28 августа 2018 года приняли постановление о назначении на должность 14 судей Верховного Суда ЛНР.Позже Пасечник назначил председателя Верховного Суда ЛНР и его заместителей.Напомним, первый в истории Республики съезд судей проходит в здании Верховного Суда ЛНР в Луганске.10 февраля — Луганск