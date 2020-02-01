Около 150 юных жителей ЛНР стали участниками кросса к годовщине освобождения Луганска (ФОТО)

Около 150 юных жителей Республики в составе 16 команд приняли участие в республиканском кроссе, посвященном 77-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР."В столичном парке культуры и отдыха имени Горького состоялся кросс по пересеченной местности, посвященный празднованию 77-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии в составе 16 команд приняли участие около 150 юных жителей Луганска, Первомайска, Алчевска, Антрацита, Петровского, Красного Луча, а также Краснодонского и Славяносербского районов", – говорится в сообщении.Организатором кросса, который состоялся в рамках мероприятий Года памяти и славы в образовательных организациях ЛНР, выступил Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения при поддержке Министерства.В ведомстве отметили, что, по традиции, перед забегом состоялся митинг, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны."Ребятам еще раз напомнили о подвиге воинов, освободивших Луганск, а также о победе в Сталинградской и Курской битвах, которые в корне изменили ход Великой Отечественной войны. Благодаря победе в Сталинградской битве было продолжено наступление, и 14 февраля 1943 года освобождены Луганск и Краснодон. Победа в Курской битве повлияла на общую стратегическую ситуацию по всему фронту, и к началу сентября 1943 года была полностью освобождена Ворошиловградская область", – рассказали в Минобразования."После митинга состоялся торжественный забег, все участники кросса пересекли финишную черту", – добавили в Министерстве.Напомним, Луганск (в то время – Ворошиловград) был освобожден от немецко-фашистских войск частями Красной Армии из состава Юго-Западного фронта 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции. В боях за город сражалась 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.В общей сложности Луганск находился под немецкой оккупацией около семи месяцев - 212 дней.4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тыс. военнослужащих разных национальностей. Более 400 тыс. жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Героя Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.10 февраля — Луганск