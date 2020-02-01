Три бойца ВСУ получили ранения при установке минно-взрывных заграждений – Народная милиция

Три военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести из-за нарушения требований безопасности при установке минно-взрывных заграждений в районе села Орехово. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки "Север", за истекшие сутки в одном из батальонов 93-й бригады получили ранения различной степени тяжести трое боевиков", – отметил он.

"Происшествие случилось в результате нарушения требований безопасности в ходе установки минно-взрывных заграждений в районе населенного пункта Орехово", – уточнил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "данные небоевые потери командир 93-й бригады (полковник Дмитрий) Брыжинский представил в вышестоящий штаб как полученные в результате обстрела".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

10 февраля — Луганск