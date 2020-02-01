Коммунальщики в 2019 году посадили в Луганске 748 деревьев и 21 тыс. кустарников – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" ("КЗХиБ") в 2019 году посадили на территории Луганска 748 саженцев деревьев и более 21 тыс. саженцев кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на директора предприятия Михаила Кузьменко.

"В 2019 году в парках, скверах и на улицах города высажено 748 саженцев клена, рябины, яблони, каштана, а также более 1900 кустов роз и около 300 луковиц тюльпанов", – отметил он.

"Кроме того, за год в Луганске посажено более 21 тысячи саженцев кустарников бирючины, сирени и жасмина, а также порядка 110 тысяч однолетних цветов", – добавил Кузьменко.

Директор предприятия проинформировал, что специалисты "КЗХиБ" уже посеяли в теплицах 110 тыс. семян цветов-однолетников, которые планируют высадить в городе в 2020 году.

"По теплицам у нас все в порядке, всходы все нормальные, цветы в порядке – 110 тысяч всходов уже есть", – отметил он.

10 февраля — Луганск