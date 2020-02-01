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Коммунальщики Луганска за неделю ликвидировали последствия 86% аварий – мэрия

root Сегодня, 17:3026Новости
Коммунальщики Луганска за неделю ликвидировали последствия 86% аварий – мэрия
Специалисты аварийно-спасательной службы Луганска и городских коммунальных предприятий на минувшей неделе по обращениям жителей ликвидировали последствия 86% аварийных ситуаций на коммунальных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на начальника службы Александра Летуна.
"Аварийных ситуаций за неделю (произошло) 556, из них 479 отработаны", – отметил он.
"Еще 77 (обращений остаются) в работе, в том числе 50 забоев и 19 порывов", – уточнил Летун.
Начальник службы добавил, что, кроме того, за неделю спасатели спилили и обрезали 145 аварийных деревьев на территории Луганска.
10 февраля — Луганск

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