Таможенники ЛНР пресекли незаконный вывоз валюты на сумму 600 тыс. руб.

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР предотвратили незаконный вывоз денежных средств на общую сумму, эквивалентную 600 тыс. руб. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель Гостаможни Юрий Афанасьевский."На таможенном посту "Должанский" гражданин при прохождении таможенного контроля не заявил о наличии у него денежных средств: 19 650 долларов США; 5 000 рублей и 300 грузинских лари, превышающих предельно допустимую к перемещению без декларирования сумму, эквивалентную 10 000 долларов США, чем совершил правонарушение, предусмотренное статьей 472 Таможенного кодекса", - рассказал он."Денежные средства в сумме 9 650 долларов США, 5 000 рублей и 300 грузинских лари на общую сумму, эквивалентную (на момент изъятия – примечание ЛИЦ) 607,9 тысячам рублей, изъяты, составлен протокол о нарушении таможенных правил", - сообщил председатель ГТК.Ранее Афанасьевский сообщал, что таможенники ЛНР в первом квартале 2019 года пресекли незаконный ввоз валюты на сумму 9,3 млн руб.10 февраля — Луганск