Донбасс всегда будет помнить своих защитников, погибших на передовой – глава Перевальщины

Жители Донбасса всегда будут помнить своих защитников, погибших на передовой в результате агрессии со стороны ВСУ. Об этом во время состоявшегося сегодня прощания с погибшими защитниками Республики заявил глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов.

Киевские силовики 7 февраля подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины Золотого-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате обстрела четыре защитника Республики погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести. Сегодня более двух тысяч жителей Стаханова пришли на церемонию прощания с погибшими военнослужащими.

Он отметил, что за пять лет украинская власть "подарила" Перевальскому району тысячи разрушенных домов, школ и больниц, а также десятки убитых жителей и защитников Донбасса.

"Спасибо Российской Федерации, спасибо нашей Республике – сегодня в районе работают и больницы, и детские сады, и школы. Единственное, что нельзя вернуть,- сотню погибших гражданских лиц, невозможно вернуть ребят, которые остались там, "на передке", и погибли", - сказал Михайлов.

"Мы будем помнить подвиг наших ребят, пусть земля им будет пухом. В сердцах жителей Перевальского района эти ребята будут жить вечно", - сказал глава администрации.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

10 февраля — Луганск