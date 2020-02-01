Таможенники ЛНР в январе изъяли три автомобиля и контрабандные сигареты на 3,6 млн руб.

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР в январе 2020 года изъяли у нарушителей законодательства три автомобиля и контрабандные табачные изделия на сумму 3,6 млн руб. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель Гостаможни Юрий Афанасьевский.

Он рассказал, что 26 января сотрудники ГТК и МГБ ЛНР в Свердловском районе задержали три транспортных средства.

"При осмотре данных автомобилей выявлены табачные изделия в количестве 135 картонных коробков (67 500 пачек) сигарет Marlboro без марок акцизного налога. Документы, подтверждающие законность нахождения товара на территории Республики, отсутствовали. По предварительной оценке стоимость табачных изделий составляет порядка 2,7 миллиона рублей", - сказал Афанасьевский.

Товар и транспортные средства изъяты, а материал зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях ГТК ЛНР.

Председатель Гостаможни сообщил, что в отчетном периоде сотрудники ведомства изымали табачные изделия и на таможенных постах.

"В период с 28 по 30 января на таможенном посту "Изварино" выявлено девять фактов незаконного перемещения через таможенную границу табачных изделий в общем количестве 950 пачек сигарет на сумму 23 750 рублей. Во всех случаях граждане перемещали в ручной клади табачные изделия, объем которых превышал предельно допустимую норму без обязательного письменного декларирования, а именно 200 сигарет", - уточнил он.

Афансьевский добавил, что по данным фактам составлено девять протоколов о нарушении таможенных правил. Табачные изделия изъяты.

Ранее он сообщал, что таможенники ЛНР за 2019 год изъяли контрабандные товары на 136 млн руб. и 40 автомобилей.

10 февраля — Луганск