Таможенники ЛНР предотвратили незаконный ввоз в Республику старинных книг (ФОТО)

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР предотвратили незаконный ввоз из РФ на территорию Республики раритетных изданий. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель ГТК ЛНР Юрий Афанасьевский."29 января 2020 года на таможенном посту "Должанский" в ходе досмотра автобуса, следовавшего по маршруту "Санкт-Петербург – Горловка" в багажном отделении транспортного средства выявлены две книги, изданные в 1886 и 1910 годах", - рассказал Афанасьевский.Он добавил, что по результатам проведенной экспертизы специалистами Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Максима Горького установлено, что книга "По северу России. Путешествие их императорских высочеств великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны в 1884 и 1885 годы. Том 1. С картой пути и 65 рисунками" издана в 1886 году в Санкт-Петербурге. Является раритетом, относится к редким изданиям, имеет историческую и культурную ценность. Примерная коммерческая стоимость составляет 152 500 руб.Вторая книга - "Курс лекций, читанных в Московском Археологическом Институте", изданная в 1910 году в Москве - возможно является сигнальным экземпляром, поскольку снабжена дополнительной характеристикой "На правах рукописи". Издание имеет не только историческую, но и краеведческую ценность, поскольку автор, известный палеоархеолог XIX-XX веков, занимался изучением "каменных баб" на территории Бахмутского уезда, Екатеринославской губернии (ныне – территория ЛНР). Издание редкое, в наличии только в фондах Российской Государственной библиотеки. Примерная стоимость издания составляет 19 тыс. руб.Старинные книги изъяты. Материал зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях ГТК ЛНР.В связи с тем, что в действиях водителя автобуса усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 274 Уголовного кодекса ЛНР, материалы переданы в Министерство государственной безопасности ЛНР по подследственности.10 февраля — Луганск