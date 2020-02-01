В Тафтаназе убито 5 турецких солдат

При обстреле авиабазы Тафтаназ убито 5 турецких солдат, еще 5 ранены.Турция обвиняет сирийцев в том, что база была обстреляна тяжелой артиллерией.Раненых из Тафтаназа эвакуировали вертолетом, ресурсы боевиков сообщают об обстреле сирийских позиции турецкими РСЗО. Сирийцы заявляют, что последовательность иная - сначала отработали турки, а потом по ним прилетела ответка.Все это произошло на фоне так полноценно и не начавшегося контрнаступления боевиков на Саракиб и продолжающегося наступления САА в районе трассы М-5. Фронт к северо-востоку от Тафтаназа осыпается. Над центральным Идлибом высокая активность ВКС РФ и ВВС Сирии.Борис Рожин