Профсоюзы ЛНР в Москве договорились о сотрудничестве с коллегами из ряда стран – ФП

Представители профсоюза работников образования и науки ЛНР в ходе участия в VIII отчетно-выборной конференции Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования договорились о сотрудничестве с коллегами из Казахстана, Белоруссии, Болгарии и Германии. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."Делегация профсоюза работников образования и науки ЛНР во главе с председателем рескома профсоюза, заместителем председателя Народного Совета ЛНР Олегом Ковалем приняла участие в VIII отчетно-выборной конференции Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования", – говорится в сообщении.В работе конференции приняли участие председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев, а также представители департамента образования и науки Москвы, Московской городской думы, Общественной палаты Москвы."Участники конференции заслушали доклад о работе Московской городской организации работников народного образования и науки РФ за период с 2015 по 2020 годы и стратегии развития на период до 2025 года, с которым выступила председатель организации Марина Иванова", – отметили в ФП ЛНР.Обсуждение доклада проходило в форме панельной дискуссии, в которой делегация ЛНР приняла активное участие."Необычный для отчетно-выборной конференции формат обсуждения позволил всем участникам максимально глубоко проанализировать озвученную в докладе информацию и прийти к объективной оценке проделанной организацией работы. Вместе мы рассуждали о миссии и актуальных задачах профсоюза, ценностях организации и личностных качествах профсоюзного лидера", – рассказал Коваль.В ФП ЛНР отметили, что в ходе мероприятия был налажен диалог с представителями Казахстана, Белоруссии, Германии, Болгарии, которые также стали гостями конференции."Мы пригласили коллег посетить Республику на майские праздники в 2020 году. Запланировано также участие делегации педагогов из ЛНР в ряде мероприятий, проводимых нашими коллегами из Казахстана, Белоруссии, Болгарии и Германии. Надеемся, что наши контакты будут укрепляться и приносить положительные результаты сотрудничества", – проинформировал лидер отраслевого профсоюза ЛНР.10 февраля — Луганск