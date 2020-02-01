Выставка работ мастеров клуба "Левша" к 75-й годовщине Победы открылась в ЛЦНТ (ФОТО)

Республиканская выставка "С Родиной в сердце" работ мастеров народного клуба "Левша", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в выставочном зале Луганского центра народного творчества (ЛЦНТ). Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Открытие выставки посетили депутаты Народного Совета ЛНР Оксана Коваленко, Андрей Лицоев и Светлана Гизай, а также атаман Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского, казачий полковник Сергей Дорохин."Эта выставка посвящена тому, что каждый из нас переживает. Много написано песен, музыкальных произведений, романов, книг о войне, но наши мастера декоративно-прикладного искусства выражают свое отношение к той памяти, той Великой Победе, которую мы празднуем в этом году. Наши мастера в своих работах, пронося через сердце и душу эту память, передают ее молодому поколению. Спасибо вам за ваши золотые руки", – сказал, открывая вернисаж, директор ЛЦНТ Василий Яровой.Сотрудники ЛЦНТ провели экскурсию по экспозиции выставки, которая включает тематические живописные картины о защите родного края в ходе Великой Отечественной войны, авторские народные костюмы, куклы-мотанки и вязаные игрушки, изделия из бумажной лозы, а также коллекцию горных пород и минералов Донецкого кряжа.Депутаты Народного Совета выразили благодарность организаторам и мастерам выставки, а также подчеркнули, что День Великой Победы является величайшим праздником.Казачий атаман подчеркнул важность подобных выставок в военно-патриотическом воспитании молодежи.Представитель Русского общества Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля Сергей Коваленок пообещал поспособствовать популяризации и известности выставки "С Родиной в сердце" среди студентов.Своей семейной историей о Великой Отечественной войне поделился народный мастер Луганского края Александр Ткаленко. Его работа – меч "Дни и ночи" – посвящена одноименной повести Константина Симонова о событиях Великой Отечественной войны. В 2012 году именно эта работа сделала мастера обладателем "Гран-при" на международной выставке в Киеве "Мастер-клинок"."Под Сталинградом моему деду – Вадиму Яковлевичу Ткаленко – выпала честь познакомиться с военным корреспондентом Константином Симоновым. Это было в 1942 году, осенью. Командование порекомендовало тогда моего деда корреспонденту для интервью. И после этого у них завязалась крепкая дружба. Именно эта встреча и бои, в которых участвовали мой дед и даже сам корреспондент, вдохновили Симонова на повесть "Дни и ночи". Именно моему деду выпала честь стать прототипом главного героя повести – капитана Сабурова. Это большая гордость для семьи, а я уже как мастер воплотил эту историю в свою работу", – поделился Ткаленко.Выставка "С Родиной в сердце" будет работать, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.Луганский центр народного творчества находится по адресу:. Вход свободный.Дополнительную информацию можно получить по телефонам:10 февраля — Луганск