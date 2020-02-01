Заявление представительства ЛНР в СЦКК

Основополагающий принцип международных соглашений гласит: договоры должны соблюдаться. При этом он не только содержит требование соблюдения любых договоренностей, но и устанавливает порядок их добросовестного выполнения. Также к принципам международных соглашений относятся принципы равенства сторон и ответственности за нарушение договора.

Выбирать только удобные для себя положения и требовать пересмотра неудобных – это нарушать вышеприведенные принципы, что для страны, пожертвовавшей жизнями тысяч своих граждан ради европейских ценностей, стало нормой. Недавним примером тому служит абсолютно лишенное здравой логики заявление министра обороны Украины о том, что разведение сил и средств по всей линии соприкосновения якобы противоречит Минским соглашениям.

По-видимому, господин Загороднюк не в курсе, что еще в феврале 2015 года сторонами был подписан Комплекс мер, который также был подкреплен Резолюцией Совета Безопасности ООН, в первых двух пунктах которого четко предписывается прекращение огня и отвод тяжелого вооружения обеими сторонами от линии соприкосновения в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга с единственной целью – недопущение огневого контакта между сторонами конфликта.

Однако ввиду того, что украинская сторона нарушила не только договоренности по отводу тяжелого вооружения, но и запрет на продвижение вперед, в результате чего на некоторых участках линии соприкосновения произошло сближение позиций на критическое расстояние прямой видимости, что закономерно повлекло эскалацию: ранения и гибель мирных жителей, разрушение жилого фонда и объектов инфраструктуры. Именно для того, чтобы остановить военную агрессию, еще в сентябре 2016 года было разработано и согласовано Рамочное решение Контактной группы о разведении сил и средств.

С учетом того, что подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня, которые в том числе фиксирует Миссия ОБСЕ, совершают вооруженные формирования Украины, а также исходя из заявления министра обороны этой страны, становится очевидным, что официальный Киев не намерен выполнять достигнутые ранее договоренности, и обстрелы Республик будут продолжаться.

Что касается упоминания о выводе иностранных вооруженных формирований с территории Украины, то можем лишь поприветствовать осознание официальным Киевом необходимости наконец-то вывести всех иностранных наемников, а также западных военных инструкторов с ее территории.

Также хотелось бы напомнить господину министру, что именно руководство Украины создало нездоровый прецедент узаконивания незаконных вооруженных националистических формирований и подобных им бандформирований. Тогда как создание Народной милиции на наших территориях четко прописано в Комплексе мер.

К сожалению, исходя их частоты абсурдных заявлений представителей руководства Украины, надеяться на конструктивную позицию со стороны их представителей на переговорной площадке не приходится. Единственная надежа остается на активную позицию западных стран-гарантов Украины в заключенных договоренностях и международных организаций.

10 февраля — Луганск