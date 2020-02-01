Синоптики прогнозируют 11 февраля в ЛНР от 15 мороза до 3 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 11 февраля будет колебаться от 15 градусов ниже нуля ночью до 3 градусов выше нуля днем, осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 10 февраля до 21.00 11 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами осадки в виде снега и мокрого снега; на дорогах гололедица, ветер южный 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов ниже нуля, днем – 6-8 градусов мороза.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 13-15 градусов ночью и ноль –2 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 12-14 градусов ночью до нуля – минус 2 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 11 февраля зафиксировали в 2012 году – минус 28,3 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2002 году – плюс 13,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 11 февраля – 07.06, время захода – 18.15. Продолжительность светового дня составит 11 часов 09 минут.

По предварительному прогнозу, 12 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в виде мокрого снега, днем местами сильные, туман, гололедные отложения, порывы западного ветра до 17-22 м/с; температура воздуха ночью повысится на 7-9 градусов, днем – существенно не изменится. 13 февраля – ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температурный фон существенно не изменится.

10 февраля — Луганск