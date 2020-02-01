Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 11 февраля
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 11 февраля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
63,7708 рубля
1 ЕВРО
69,8226 рубля
10 украинских гривен
26,0066 рубля
10 февраля — Луганск
1 доллар США
63,7708 рубля
1 ЕВРО
69,8226 рубля
10 украинских гривен
26,0066 рубля
10 февраля — Луганск
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