Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 11 февраля

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 11 февраля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

63,7708 рубля

1 ЕВРО

69,8226 рубля

10 украинских гривен

26,0066 рубля

10 февраля — Луганск

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