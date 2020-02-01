После боестолкновений в Сирии Турция запросила поддержки НАТО

«Мы постоянно находимся на связи с НАТО, проводим с альянсом консультации, в том числе по Сирии. Мы ждем, чтобы НАТО была рядом с Турцией в борьбе с терроризмом в целом. НАТО должна быть солидарна с Турцией», – заявил Челик, передает РИА «Новости».

Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в провинции Идлиб в Сирии, заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост турецких военных в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего турецкие военные нанесли ответный удар.Президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что жертвами ответных действий турецких военных стали 76 сирийских солдат.В Кремле заявили, что обеспокоены этой ситуацией.До этого сообщалось, что в Анкаре возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации, однако пока стороны не достигли договоренности.