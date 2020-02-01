Музей МЧС ЛНР к 75-летию Великой Победы открыл новую экспозицию (ФОТО)

Пожарно-техническая выставка МЧС ЛНР открыла новую экспозицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Первыми посетителями выставки стали студенты третьего курса Института гражданской защиты Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля.В экспозицию вошли архивные фотографии, награды и вещи пожарных Ворошиловграда, работавших в годы Великой Отечественной войны, биографии огнеборцев-фронтовиков Луганщины, сведения о работе женщин-пожарных, а также сотрудниках, которые были членами подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия"."Сегодня наши студенты посетили расширенную экскурсию, посвященную Великой Победе, 75-летие которой празднуется в этом году. Мы очень благодарны, что эта выставка существует, и очень правильно, что руководством Республики поставлена задача, чтобы мы, наши дети и наши внуки не забывали об этой Победе. Ведь эта выставка не только освежает память, но и дает новую информацию о Великой Победе, о подвиге сотрудников пожарной охраны, которые во время Великой Отечественной не только боролись с пожарами и ликвидировали последствия взрывов, но и воевали, держа оружие в руках, рискуя своей жизнью. И наши студенты, получая данную информацию, получают уверенность в себе, которая дает им возможность стать профессионалами", - отметил директор института, кандидат юридических наук, доцент Владимир Малкин."Нам сегодня провели экскурсию по новому стенду о Великой Отечественной войне в музее МЧС. Нам было весьма приятно услышать, что не только армия внесла большой вклад в эту победу, но и пожарная охрана. Также было очень интересно узнать, что после войны, когда не хватало мужчин, в Ворошиловграде была открыта школа пожарной службы для женщин, которые занимались ликвидацией пожаров наравне с мужчинами", - поделился впечатлением от выставки студент Данил Будник.Пожарно-техническая выставка в Луганске была открыта в мае 1987 года. Благодаря усилиям спасателей маленькая экспозиция со временем превратилась в настоящий музей, где в восьми просторных залах представлены 52 картины, девять скульптурных композиций, 18 диорам и макетов, свыше восьми тыс. экспонатов, отражающих более чем двухсотлетнюю историю пожарной охраны Луганщины. Ежегодно выставку посещают около 11 тысяч человек, в том числе и иностранные делегации.Луганская пожарная служба начала свою работу более 200 лет назад. В настоящее время в рядах МЧС ЛНР служат более двух тыс. человек.10 февраля — Луганск