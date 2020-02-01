. Город — сад. В прошлом году в Луганске высадили почти 2 тысячи кустов роз



Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на директора предприятия Михаила Кузьменко.

«В 2019 году в парках, скверах и на улицах города высажено 748 саженцев клена, рябины, яблони, каштана, а также более 1900 кустов роз и около 300 луковиц тюльпанов», — отметил он.

«Кроме того, за год в Луганске посажено более 21 тысячи саженцев кустарников бирючины, сирени и жасмина, а также порядка 110 тысяч однолетних цветов», — добавил Кузьменко.

Директор предприятия проинформировал, что специалисты Комбината зеленого хозяйства уже посеяли в теплицах 110 тыс. семян цветов-однолетников, которые планируют высадить в городе в 2020 году.

«По теплицам у нас все в порядке, всходы все нормальные, цветы в порядке — 110 тысяч всходов уже есть», — отметил он.

Удобный город - Сегодня, 21:41 21 Специалисты городского коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» в 2019 году посадили на территории Луганска 748 саженцев деревьев и более 21 тыс. саженцев кустарников.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на директора предприятия Михаила Кузьменко.«В 2019 году в парках, скверах и на улицах города высажено 748 саженцев клена, рябины, яблони, каштана, а также более 1900 кустов роз и около 300 луковиц тюльпанов», — отметил он.«Кроме того, за год в Луганске посажено более 21 тысячи саженцев кустарников бирючины, сирени и жасмина, а также порядка 110 тысяч однолетних цветов», — добавил Кузьменко.Директор предприятия проинформировал, что специалисты Комбината зеленого хозяйства уже посеяли в теплицах 110 тыс. семян цветов-однолетников, которые планируют высадить в городе в 2020 году.«По теплицам у нас все в порядке, всходы все нормальные, цветы в порядке — 110 тысяч всходов уже есть», — отметил он.Удобный город - Сегодня, 21:41 21

Метки: {keywords}