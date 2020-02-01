Освобождение Дебальцево. Полковник в отставке: "Разгромили противника, как наши отцы и деды"

В пятую годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции воспоминаниями о тех событиях c ЛИЦ поделился помощник министра внутренних дел ЛНР, один из командиров ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в отставке Виталий Киселев (позывной "Коммунист").УКРЕПРАЙОНУкраинские каратели очень сильно укрепились в этом узловом районе. Шлаковые горы, укрепленные блокпосты и выстроенные рядами груженные железнодорожные вагоны. Очень сильные укрепления, к которым практически невозможно было подойти с любой стороны. Плюс большое количество ПТУРов (комплексов противотанковых управляемых ракет – все примечания ЛИЦ) и различной бронетехники, артиллерии и другого вооружения. Противника нужно было каким-то образом выбить, а они очень глубоко там окопались.СПАСТИ ЛЮДЕЙВ Зоринске Народной милицией ЛНР был развернут оперативный штаб, которому приходилось постоянно менять дислокацию. Также в городе находились подразделения МВД, ими командовал Игорь Корнет, возглавляющий министерство поныне.При начале освобождения и приближении к Чернухино было принято решение вывести мирное население. Это была договоренность на уровне Минских соглашений: на один день прекратить огонь. Противник сам попросил. Один день была полная тишина, и сотрудники МЧС ЛНР автобусами вывозили гражданских в Луганск. Небольшая часть, около 10%, уехала в сторону Украины. Многие жители остались в Чернухино. Спрятались по подвалам, кто уже не хотел никуда уезжать, бросать, много инвалидов было.КИПЯЩАЯ ЗЕМЛЯПрактически на каждый квадратный метр нашей земли падал снаряд ВСУ. Вот можете представить, какое количество снарядов было выпущено! По данным наших артиллеристов, приблизительно, в день противник по нам выпускал от 30 до 50 тысяч снарядов различных калибров. Это 82-мм и 120-мм минометы, это 122-мм и 152-мм орудия, реактивные системы залпового огня – "Ураганы" и "Грады", танковые орудия. Земля горела, кипела.Когда вывели мирное население и стали пехотой заходить на окраины поселка, был подготовлен следующий плацдарм - "птичник", территория Чернухинской птицефабрики.Обороной этого "птичника" я как раз занимался. Командующий Народной милиции тогда был генерал-майор Сергей Иванович Козлов, с которым мы периодически менялись позициями. Он работал на левом фланге наступательной операции, а я на правом. Это начиная от Калиново и далее - Санжаровка, Анновка, Новогригоровка. Потом мы с ним менялись: я выходил сюда на Чернухино, он выезжал на те высоты в районе Санжаровки.Управление у нас никогда не терялось. Оперативный штаб работал в полном составе: здесь был и глава Республики, приезжали (первый председатель Совета министров ЛНР) Геннадий Цыпкалов и (первый председатель Народного Совета ЛНР, ныне председатель Общественной палаты Республики) Алексей Карякин, совместно разрабатывали планы, которые впоследствии были реализованы. С южной стороны ДНР, уже освободив Углегорск, подходила, и мы практически сжали Дебальцево в кольцо. Бой в Чернухино держало подразделение комендатуры под командованием Сергея Грачева. Мы даже дали ВСУ окно, чтобы украинские войска вышли и не угробили своих мальчишек-срочников.ЖЕСТОКИЕ И КРОВОПРОЛИТНЫЕВ Чернухино был основной блокпост "укропов" в 2015 году, который мы сожгли. Огромное количество техники было отбито у ВСУ. В том числе взяли в плен их хваленный танк "Оплот", который на ходу до сих пор. События, что здесь разворачивались, были одними из самых жестоких и кровопролитных. На окраине поселка вся улица разрушена, жители так и не вернулись, потому что некуда возвращаться.На железной дороге в четыре ряда стояли вагоны. За ней находилось укрепление противника с самоходными установками "Гвоздика". Их там порядка было семи или восьми штук, они из этого места по всем нашим подразделениям наносили огневое поражение. Железнодорожная ветка, соединяющая Чернухино и Дебальцево, постоянно находилась под мощным артиллерийским и снайперским огнем. Со смотровой вышки управления поездами велся постоянный огонь. Мы переходили шлаковую гору и начинали выбивать противника из самого Дебальцево. Казачьи подразделения входили этой дорогой, потому что везде поля, открытая местность и все просматривалось, и мы могли понести большие потери. Поэтому было принято решение идти среди вагонов. Очень много танков было по левому флангу в полях, нас пытались там расстрелять практически в упор.Но мы, несмотря ни на что, разгромили противника и обратили его в бегство. Точно так же, как наши отцы и деды громили гитлеровцев и освобождали нашу земли 75 лет назад. Наше дело правое и победа всегда будет за нами. Какой бы фашизм ни пришел в наш дом – немецкий или украинский – результат будет один и тот же, как в 1945-м или в 2015-м.***Подразделения ВСУ вошли в поселок Чернухино в августе 2014 года, в сентябре 2014 года появились первые жертвы среди мирного населения. За время боевых действий в 2014-2015 годах погибли 33 жителя поселка.Подразделения ЛНР и ДНР 23 января 2015 года начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого киевскими силовиками на стыке территорий двух Народных Республик. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево от украинских карателей.11 февраля — Луганск