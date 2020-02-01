В«Европа оставила Украину один на один с ПутинымВ»

На страницах «Нью-Йорк Таймс» появился очередной пафосный материал о необходимости поддержки существующего на Украине режима. Его автор, бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, адресует свою обращение госсекретарю Соединенных Штатов Майку Помпео.«Украина защищает от российского вторжения не только свою территорию, но и весь Запад. И, если она преуспеет, мы все будем в выигрыше. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной — ключ к нашей национальной безопасности, поэтому американцев должно волновать то, что происходит на Украине», — цитируют письмо Тейлора «ИноСМИ».Текст, в целом, достаточно сбивчивый. Например, дипломат называет «Северный поток-2» «ненужным газопроводом» и заявляет, что «труба» сделает Германию более зависимой от России. Каким именно образом, экс-посол объяснить не в состоянии. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как его речевой «перл» изначально звучит совершенно алогично.Россию Тейлор традиционно обвиняет в ведении «гибридной войны» и нарушении международных порядков, установленных 70 лет назад (о том, как с подачи США перекраивались границы в Европе с 1989-го по начало 2000-х, бывший посол решил дипломатично умолчать).Украину Тейлор называет «молодой демократией», что достаточно забавно с учетом переименования центральных улиц Киева в честь гитлеровцев, помещение людей без суда и следствия в тайные тюрьмы, нападения (в том числе смертельные) на журналистов и посадки блогеров на долгие сроки за посты в соцсетях, не содержащие каких-либо призывов к насилию и оскорблений.И все же во всем этом потоке бреда содержится одно большое рациональное зерно. Ведь, наверное, всем хотелось бы знать, когда США все-таки сами начнут содержать созданный ими в 2014 году режим, и перестанут навязывать данную миссию другим странам.Дело в том, что призывы «помочь Украине», например, в адрес Европы звучат из Вашингтона с завидной регулярностью.Так, в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Европа «недостаточно» помогает Украины, после чего призвал Францию, Германию и других членов ЕС дать Киеву денег.В ноябре 2018-го похожее заявление делал и Госдеп США. «Мы бы хотели, чтобы европейские союзники оказывали большую поддержку Украине. США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше», — заявлял руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.Список подобных выступлений можно продолжать еще долго.Американские чиновники время от времени могут, конечно, выдать для прессы что-нибудь о «колоссальной» помощи, выделяемой Киеву из Вашингтона, однако на практике все выглядит более чем скромно.По информации украинского телеканала ZIK (ссылающегося на Генштаб ВСУ), с 2014 по 2019 годы США предоставили Украине оружия и оборудования на 376 млн. долларов.Правда, пресс-служба Пентагона называла несколько другие цифры, а именно — 1,3 млрд. Однако это принципиально ничего не меняет. Даже в масштабах расходов такого бедного государства, как Украина, — это все равно относительно немного. Тем более что речь идет не о живых деньгах, а о технике, которую американская сторона оценивает сугубо номинально. С таким же успехом, Вашингтон, мог объявить, что дал Украине триллион. Но старые списанные рации, увы, на хлеб не намажешь.Кроме того, еще в 2014 году США предоставили Киеву на миллиард долларов гарантий для получения кредитов. Украинские СМИ устроили по этому поводу настоящий праздник. Однако, во-первых, живых денег Штаты Украине не дали, а просто «замолвили словечко» перед международными финансовыми организациями. Во-вторых, если бы что-то пошло не так, Вашингтон из Киева свои средства вытряс бы. В-третьих, полученные под американские гарантии кредиты Украине нужно возвращать, да еще и с процентами.Европа, несмотря на все претензии Трампа, дала Украине объективно больше. Речь идет о примерно 18 млрд евро кредитов, инвестиций и грантов. Однако эти деньги по большей части тоже нужно возвращать. Ну и, самое главное, они почему-то так и не сотворили в «незалежной» экономического чуда.Наверное, потому, что европейцам нет никакого резона поднимать на Украине высокорентабельные отрасли вроде машиностроения или электроники. Киев вполне устраивает Европу как поставщик дешевого сырья, ничем принципиально не отличающийся по статусу от какой-нибудь западноафриканской страны. «Если вы так хотите, мы купим у вас немного пшеницы. Или рапса. Главное, чтобы у вас никогда даже не зародилась мысль конкурировать с нами в области производства станков, самолетов или автомобилей», — отправляют мысленный посыл на берега Днепра европейские элиты. И Киев данному посылу тщательно внемлет.На этом фоне, словно веселый анекдот, читается статья политэксперта Андрея Головачева в украинском издании «Главред» под красноречивым заголовком «Почему Европа окончательно предала Украину». Материал — гремучая смесь разумных тезисов и просто потрясающей наивности.«Украина для России — это „вопрос жизни или смерти“, поэтому Европа должны быть морально готова к самой решительной борьбе за Украину, вплоть до войны. Однако уже в середине 2015 г. стало совершенно очевидно, что Европа оказалась полностью бессильной против жесткой реакции России на подписание Соглашения об Ассоциации и, в сущности, оставила Украину один на один с Путиным», — пишет автор.«Спасение экономики Украины потребует огромных инвестиций со стороны Европы и широкомасштабной помощи по всем направлениям. Экономика Украины после разрыва экономических отношений с Россией действительно развалилась, но Европа отказалась реализовывать „план Маршала“ для Украины, предложив ей выпутываться из долговой ямы самой, и ограничилась чисто символическими кредитами», — продолжает он.Головачев утверждает, что, поддерживая бунтующий народ на Майдане, европейские чиновники действовали не рационально, а эмоционально.Но почему? Откуда такие выводы?Европейцы действовали как раз вполне рационально.В Брюсселе прекрасно осознают, что основным выгодополучателем от действий киевского режима являются США. И, несмотря на все истеричные призывы Вашингтона, Европа совсем не горит желанием жертвовать собой во имя американских интересов.ЕС Украине, собственно, никогда ничего толком и не обещал. Брюссель подписал выгодную для себя торговую ассоциацию. Но он не гарантировал Киеву ни членства в Евросоюзе, ни инвестиций на выгодных для Украины условиях, ни прочих «пряников».При этом и США, и Европа едины в своем желании взвалить груз материальной ответственности за Украину на… Россию. На ту самую Россию, от которой они так тщательно пытаются оторвать «незалежной».От Москвы требуют покупать что-то у Украины и транспортировать газ через ее территорию. А подконтрольные западным правительствам международные «суды» тем временем принимают совершенно абсурдные решения по российско-украинским коммерческим спорам в пользу Киева. В ситуациях, когда контракты предусматривали некие взаимные обязательства, арбитражи принимают решения о взыскании средства с России, однако «милостиво прощают» долги Украине. Все это напоминает попытку спортсмена по всем правилам ринга противостоять толпе гопников, размахивающих дубинами и без зазрения совести лупящих его ниже пояса. Засевшие в Киеве бандиты и нацисты не ценят благородства. Им плевать на поставки газа замерзающему Геническу и на спасение украинской энергосистемы срочными поставками угля. Через завесу телепропаганды не доходит информация о российской помощи и до миллионов простых украинцев.За время независимости Украина получила от РФ сотни миллиардов долларов инвестиций и грантов. К тому же Москва была фактически единственным крупным покупателем продукции украинского машиностроения. Но этого никто не оценил. Зато Запад «купил» Украину, вложив за то же самое время всего несколько миллиардов долларов в общественно-политические организации и СМИ «незалежной».Может быть, стоит полностью прекратить поддерживать Киев материально, и предложить Соединенным Штатам взять на себя, наконец, ответственность за свою колонию на берегах Днепра? А жителям «незалежной» дать понять, что братское отношение к ним будет тогда, когда они сами начнут вести себя по-братски?Святослав Князе