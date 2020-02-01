Сторонница давления на Россию потеряла шанс стать канцлером

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая до сего момента считалась официальной наследницей Ангелы Меркель и была лидером ее партии ХДС, с большой вероятностью не станет новым канцлером Германии. Ранее она была известна поддержкой жестких мер против России и «Северного потока – 2». А вот среди потенциальных претендентов на пост канцлера есть те, кто недавно встречался с президентом России.В понедельник стало известно, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемница Ангелы Меркель на посту партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и министр обороны в нынешнем правительстве, не будет бороться за пост канцлера на парламентских выборах 2021 года. Немецкая пресса со ссылкой на источники в партийных кругах сообщает: Крамп-Карренбауэр (которую для краткости называют АКК) готовится сдать свой пост после того, как ХДС определится с кандидатом в канцлеры.На заседании президиума христианских демократов АКК пообещала к лету организовать «процесс по выбору кандидатуры», после чего официально отказаться от председательского места, сообщил германский телеканал n-tv.Британская The Guardian отмечает: внезапные сообщения о грядущей отставке Крамп-Карренбауэр прозвучали на фоне внутрипартийного скандала. Этот скандал, в свою очередь, был вызван успехом правых популистов из «Альтернативы для Германии» на выборах в земле Тюрингия. Меркель назвала избрание премьером Тюрингии свободного демократа Томаса Кеммериха, который был поддержан всеми депутатами регионального парламента от АдГ, «непростительным» и потребовала отменить это избрание. При этом Кеммериха поддержали представители местного отделения ХДС. В итоге новоизбранный глава Тюрингии, проработав всего день, был вынужден подать в отставку.Давление со стороны Меркель вызвало шквал возмущения. Действия канцлера назвали «идиотизмом». Не собралось ли правительство Меркель «поместить четверть избирателей в Восточной Германии в карантин, словно инфицированных коронавирусом?» – задался вопросом обозреватель Der Tagesspiegel Харальд Мартенштайн.Но главное, что показал скандал в Тюрингии, – это внутренние разногласия в ХДС, констатирует The Guardian. «Необычное решение Меркель – вмешаться в это дело… подчеркнуло недостаток авторитета Крамп-Карренбауэр» как лидера партии, указывает британское издание. Положение АКК стало еще хуже, когда тюрингские христианские демократы проигнорировали прямое указание формального лидера партии – голосовать за роспуск земельного парламента и назначение новых выборов.ХДС переживает раскол, констатировал немецкий политолог Александр Рар. «Есть правое крыло, которое выступает за союз с «Альтернативой для Германии». Более левоориентированные члены ХДС придерживаются точки зрения, что главная политическая задача всей Европы – победить европопулизм или национализм, который начинает появляться в европейской политике, – отметил собеседник. – Эти силы готовы работать с посткоммунистической партией Die Linke («Левые») только ради того, чтобы блокировать «Альтернативу», которая набирает все больший вес».Рар подчеркивает: «Крамп-Карренбауэр оказалась между двух огней. С одной стороны, она заявляла, что ее принципы не позволяют ей работать с «Альтернативой для Германии», которую здесь все определяют как фашистскую. С другой стороны, «Левые» так же не устраивали Крамп-Карренбауэр, поскольку они, среди прочего, все еще восхваляют идеи Сталина». По мнению Рара, уход фрау АКК не совсем добровольный. «Это такой хлопок дверью, мол, раз не хотите меня поддерживать, то я ухожу. И это серьезный удар по позициям Меркель, которая вытаскивала госпожу Крамп-Карренбауэр фактически из ничего», – заметил германский эксперт.Какой бы ни была основная причина внезапной отставки Крамп-Карренбауэр, немецкие и другие европейские СМИ уже подводят итоги политической карьере предполагаемой, но, похоже, не состоявшейся преемницы Меркель. Напомним, Крамп-Карренбауэр была избрана главой правящей в Германии партии ХДС в 2018 году. Она считалась кандидатом, который, скорее всего, продолжит центристский курс Ангелы Меркель, которая, напомним, занимает кресло канцлера без малого 15 лет.Преемница Меркель на партийном посту начала с нападок на Россию. Если сама «фрау канцлерин» и ее ближайшие помощники сдержанно высказывались о конфликте в Донбассе, то АКК заявляла о «российской агрессии». Она призывала к ужесточению санкций против России. В вопросе о «Северном потоке – 2» (по поводу которого в Берлине наблюдается консенсус – трубопровод должен быть построен) Крамп-Карренбауэр занимала самую крайнюю из возможных позиций – не отменять проект, но искать пути давления на Москву, например установить квоты на прокачку газа по украинской территории. Не зря тогдашний президент Украины Петр Порошенко выражал надежду на поддержку нового лидера ХДС «в отражении российской агрессии».Во время недавнего скандала из-за убийства в Берлине грузинско-чеченского боевика Зелимхана Хангошвили госпожа АКК занимала более последовательную антироссийскую позицию в сравнении с Меркель и требовала жестких мер против Москвы. «Крамп-Карренбауэр набирает политические очки, копируя поведение Терезы Мэй времен «дела Скрипалей». А вот Меркель, наоборот, старается не эскалировать конфликт», – отмечал тогда Александр Рар.При этом в том, что касалось внутренней политики, а точнее одного из самых болезненных вопросов – миграции, Крамп-Карренбауэр высказывала мнение, которое вряд ли пользуется популярностью: она считает, что для лучшей адаптации мигрантов необходимо создавать исламские школы с образованием на немецком языке по немецким программам. Учитывая рост популярности антимигрантской повестки АдГ, это вряд ли пошло в плюс лидеру ХДС.С одной стороны, АКК совсем недавно заняла значимый пост в правительстве Меркель – в мае прошлого года она сменила Урсулу фон дер Ляйен на посту министра обороны. С другой стороны, в новом качестве она отметилась скандалом с главой МИД Хайко Маасом. В октябре Маас резко раскритиковал идею Крамп-Карренбауэр о создании в Сирии международной зоны безопасности.Показательно, что согласно опросу, который был проведен перед Новым годом, лишь 3% немцев считают, что потенциальная преемница Меркель и ее «копия» Крамп-Карренбауэр способны решать мировые проблемы. Для сравнения, сама Меркель получила 22% голосов респондентов, и это притом что канцлер стремительно теряет популярность.Издание Die Zeit вспомнило о том, что перед назначением Крамп-Карренбауэр на пост лидера ХДС обсуждались другие кандидатуры: бывший лидер фракции христианских демократов Фридрих Мерц, лидер партии-партнера «Христианско-социальный союз» Маркус Зёдер, глава правительства земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет и глава минздрава Йенс Шпан. А совсем недавно Фридрих Мерц предложил партийному руководству «сыграть роль в команде» во время избирательной кампании 2021 года.При этом Мерц, в отличие от Крамп-Карренбауэр, фактически находился во внутрипартийной оппозиции к линии Меркель. Мерца поддерживает немецкий бизнес и те, кто желал бы возвращения партии на прежние позиции – с христианским уклоном и без политики «открытых дверей» в отношении мигрантов.«Мерц – типичный консерватор, который долгое время работал в финансовых кругах, поэтому к нему есть недоверие», – отметил политолог Александр Рар. Вряд ли как человек, который с трудом идет на компромиссы, он сможет завоевать нужный авторитет в сегодняшней «левой» и «зеленой» Германии, предположил собеседник. Рар считает высокими шансы Армина Лашета. Этот глава регионального правительства – «достаточно искушенный дипломат, который ведет тонкую политику и способен договориться как с левым крылом партии ХДС, так и с правым», указал эксперт.«И третий претендент, человек, о котором также долго не вспоминали, – премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Он недавно побывал с визитом в Москве, где встречался с Владимиром Путиным, доказав, что может свободно разговаривать с мировыми лидерами. Зёдер делает очень острые и авторитетные заявления, проявляет политическую силу и стремительно набирает популярность не только у себя в Баварии, но и во всей Германии».Иван Абакумов, Михаил Мошкин