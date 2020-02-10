Донбасс. Оперативная лента военных событий 11.02.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 10.02.2020
09:00 ВСУ били по прифронтовым населенным пунктам ДНР
По информации представительства ДНР в СЦКК, накануне вечером украинские силовики обстреливали территорию ДНР. В зону обстрела попали населенные пункты Михайловка, Александровка, Донецк (Вольво-ценр), Широкая Балка, Саханка.
"В 17.10 со стороны поселка Верхнеторецкое (верхнее) был обстрелян поселок Михайловка: выпущено 2 мины калибра 82 мм;
В 18.37 украинские силовики из Марьинки открыли огонь по Александровке, выпущено 2 гранаты из РПГ-7, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 19.30 из Песок под обстрел попал Донецк (Вольво-центр), выпущено 2 мины калибра 82 мм;
В 20.02 из населенного пункта Новгородское была обстреляна Широкая Балка, выпущена 1 мина калибра 82 мм;
С 21.30 до 21.48 войска Киева вели обстрел Саханки, выпущена 1 граната из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
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