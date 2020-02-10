Донбасс. Оперативная лента военных событий 11.02.2020



"В 17.10 со стороны поселка Верхнеторецкое (верхнее) был обстрелян поселок Михайловка: выпущено 2 мины калибра 82 мм;

В 18.37 украинские силовики из Марьинки открыли огонь по Александровке, выпущено 2 гранаты из РПГ-7, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В 19.30 из Песок под обстрел попал Донецк (Вольво-центр), выпущено 2 мины калибра 82 мм;

В 20.02 из населенного пункта Новгородское была обстреляна Широкая Балка, выпущена 1 мина калибра 82 мм;

С 21.30 до 21.48 войска Киева вели обстрел Саханки, выпущена 1 граната из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.



Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 10.02.202009:00По информации представительства ДНР в СЦКК, накануне вечером украинские силовики обстреливали территорию ДНР. В зону обстрела попали населенные пункты Михайловка, Александровка, Донецк (Вольво-ценр), Широкая Балка, Саханка.